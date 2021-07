ATEN sobre la explosión en Aguada San Roque: «La fiscalía no puede fallar acá»

El sindicato docente ATEN se manifestó hoy en la puerta de Casa de Gobierno, al cumplirse ayer una semana de la explosión de la escuela albergue 144 de Aguada San Roque que terminó con dos víctimas fatales y una maestra en grave estado. El secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo, remarcó que no fue un accidente sino que hubo negligencia y apuntó a la investigación judicial: "la fiscalía no puede fallar acá".

Guagliardo estuvo acompañado por representantes de las seccionales de la Confluencia, como Neuquén capital, Centenario, Plottier y Cutral Co. Dijo que "las escuelas de la provincia tienen que ser lugares seguros, no podemos seguir teniendo escuelas inseguras. Las escuelas son lugares donde se aprende, donde se comparte, donde se construyen identidades para adelante". Remarcó "no es un lugar para morir".

Producto de la explosión ocurrida el 29 de junio, entre las 14 y 14.15, murieron Nicolás Francés y Mariano Spinedi. Mónica Jara continúa internada en Mendoza en grave estado.

El dirigente afirmó que según un relevamiento que realizaron, hasta el 1 de julio, sobre 131 escuelas, el 42% de ellas tienen dificultades o problemas relacionados con las instalaciones de gas, con pérdidas de calefactores, con inconvenientes eléctricos. "Esto es un tema que debe tratarse porque no es que lo decimos ahora, lo venimos diciendo hace mucho tiempo", agregó Guagliardo.

Sostuvo que se refieren a que hubo negligencia "porque una escuela o cualquier edificio cuando se pone en funcionamiento tiene que haber tenido una revisión previa, tiene que haber habido una prueba de hermeticidad que de cuenta de que las instalaciones de gas estaban óptimas para el funcionamiento, debe haber habido un final de obra que alguien tiene que haber firmado y haber receptado la obra después de estar finalizada y eso evidentemente falló."

Planteó que "van a estar cerca del proceso de investigación". De hecho ATEN se presentó como querellante, pero fue rechazado por la fiscalía ya que no los considera víctimas directos de lo ocurrido.

"Le pedimos a la fiscal Taboada (Sandra González) que se investigue hasta lo último que haya para mirar porque evidentemente esto no debió haber pasado", señaló. Pidió que no ocurra lo mismo que con la investigación por la muerte de la profesora Silvia Roggetti que se archivó, pues se consideró que hubo un accidente.

En cuanto a posibles pedido de renuncia, Guagliardo manifestó que es muy importante que las responsabilidades las establezca la investigación penal. "Nosotros sabemos muy bien de quien es la responsabilidad de lo que pasa en las escuelas: las tiene Obras Públicas, la responsable del Consejo Provincial de Educación que estuvieron apretando directores para que abran las escuelas cuando no estaban en condiciones, y el gobernador Gutiérrez que es el responsable máximo del gobierno de la provincia. Eso es lo que estamos denunciando, eso es lo que queremos que se investigue y por eso reitero, la fiscalía no puede fallar acá", aseguró.