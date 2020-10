Audiencia en Roca, con tres críticas centrales al Presupuesto de Soria

Una sola exposición tuvo la audiencia pública de anoche por el presupuesto 2021 del municipio de Roca.

No obstante esa falta de participación, el único orador dejó varios números para que los concejales analicen sobre el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo a fines de agosto.

“Es importante no quedarse sólo con el discurso”, planteó Gonzalo Barbero, trabajador judicial y estudiante de sociología que se concentró en tres áreas específicas: inversión social, obra pública y la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico, creada a fines del año pasado por la intendenta María Emilia Soria.

Barbero indicó que estaba de acuerdo con lo que dijo la mandataria cuando elevó el proyecto, sobre la mirada prioritaria que deben tener los sectores vulnerables el año próximo, por los efectos económicos de la pandemia por covid-19.

Sin embargo, destacó que ese posicionamiento no se traduce en los números, porque el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social tenía 215 millones para este 2020 y pasó a 439 millones para el 2021, una duplicación nominal pero que se licua por efecto de la inflación.

Barbero aseguró que de todos los gastos del municipio, la participación del área social sólo aumentó un 2%. Además, destacó que el horizonte se desplazó, porque la pobreza aumentó recientemente al 40,1% de la población.

Por eso consideró que la previsión del Ejecutivo para Desarrollo Social “es ingenua”.

Sobre Obras Públicas, el expositor resaltó que pasó de 522 millones este año a 423 millones en el 2021.

“Cae el 25% nominal y hay 46% de caída real si se tiene en cuenta la inflación”, dijo. Y rápidamente advirtió que la contracción será mayor, porque ese rubro no se mide por el Índice de Precios al Consumidor sino por el Índice de Construcción, que en julio fuel del 2,7% -un 0,8% más que la inflación- y en agosto del 3,8%, un punto más que el IPC.

La crítica más fuerte fue la final, cuando se analizó el presupuesto de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico.

Barbero dijo que el presupuesto se triplicó respecto del vigente para este año, cuando se trata precisamente del área “que menos logros tiene para mostrar”.

En ese sentido, repasó la reciente pérdida de la inversión de 100 millones de dólares que iba a realizar la empresa NRG en el Parque Industrial II y recordó que esa experiencia fue la última de una larga lista de promesas de inversión que nunca llegaron a la ciudad.

Mencionó los anuncios del municipio sobre los proyectos de Polipetrol, de la empresa Cueto, de Durlock y también los dichos del exintendente, Martín Soria, cuando aseguró que tenía 60 pedidos de empresas para radicarse en el predio ubicado al norte, a la vera de la Ruta 6.

“¿Qué pasó con NRG? Por el 1%, perdimos el 99%. Para mí que algo más pasó. Pero no sólo con NRG, pasó con Polipetrol, con Cueto, con las 60 empresas que se iban a instalar… La única respuesta es mirar hacia adentro y ver por qué no modificamos nada en los últimos 10 años, que no pudo llegar ninguna empresa”, señaló Barbero delante de los concejales.

Después de la audiencia de anoche, hasta el 5 de noviembre se mantendrá vigente el plazo para hacer intervenciones por escrito sobre el Presupuesto, que debe tratarse en el Concejo antes del 20 de diciembre.