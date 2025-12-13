Los hermanos Ochoa dan pelea en la definición del TC Pista Pick Up

Tomás Pellandino se quedó con el mejor tiempo en la sesión clasificatoria, que por la última fecha del campeonato de las TC Pista Pick Up se completó este sábado en el autódromo Roberto Mouras. La final, que se disputará este domingo al mediodía, tendrá como protagonistas a los pilotos rionegrinos Joaquín y Benjamín Ochoa, ambos pelean en la definición del certamen en el autódromo de La Plata.

El piloto de Concepción del Uruguay, con Ford Ranger, marcó un tiempo de: 1.29.254, aventajando a Sebastián Gallo, líder del certamen. Tercero se ubicó, Santiago Biagi con la Toyota Hilux, cuarto, el rionegrino Joaquín Ochoa y quinto, Marco Dianda, ambos con Ford Ranger. En el sexto puesto finalizó Benjamín Ochoa.

Con este resultado, Pellandino y Gallo, largarán este domingo, a las 13.40, desde el mejor lugar de la grilla la competencia final, que cierra el año de la categoría, para recorrer 14 vueltas al trazado platense.

Por su parte, Juan Sebastián Gallo, que ya ganó tres carreras en el año, es el líder de la Copa Shell Helix con 149 puntos, segundo se ubica Joaquín Ochoa con 109, y tercero su hermano, Benjamín Ochoa, con 108 puntos.

Ambos pilotos de Viedma quieren dar pelea hasta el final, mientras los números estén de su lado. Los dos llegan a la definición con un par de triunfos en la temporada.