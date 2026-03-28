TC en Neuquén: Matías Rossi se quedó con la pole position después de tres años

Matías Rossi (Toyota Camry) volvió a ser la referencia absoluta de la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén. Después de tres años, el Misil logró su 40° pole position en 284 clasificaciones en TC al marcar el mejor tiempo en el autódromo de Centenario, donde se disputa la 3ª fecha del campeonato 2026.

El campeón 2014 del Turismo Carretera, que es el piloto con más “pole position” en la historia de la categoría (lo sigue Mariano Werner, con 32), no se quedaba con el 1° del sábado desde el 25 de marzo de 2023 en Toay, cuando consiguió su primera pole con Toyota. Cabe destacar que si bien pasaron 3 años, Rossi no corrió en TC durante 2024.

Rossi marcó el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamiento a bordo del Toyota Camry. (Matías Subat)

Rossi, que había sido el más veloz del segundo entrenamiento en el circuito neuquino, estableció para su mejor vuelta un registro de 1m27s035 y superó por 0s174 a Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang). El “Misil”, que tiene la asistencia técnica de Ezequiel Burani y Alcides Piatti y los motores de Alfredo y Nicolás Fernández, anotó su 1ª “pole” con el equipo Pradecon Racing y la primera también en Centenario, donde ganó con una Chevy en 2015.

Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que llegó a esta fecha como líder del campeonato, terminó 14° a 0s844 del poleman.

Por su parte, Julián Santero (BMW), último ganador de la categoría, finalizó en el 17° puesto a 0s890 del poleman.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) arrancó un fin de semana complicado con un despiste en el 1° entrenamiento y terminó la clasificación en el 7° lugar a 0s725 del autor de la pole position. Vale destacar que el arrecifeño dio 4 vueltas de calentamiento antes de sellar su registro en el último intento clasificatorio.

Por otro lado, Mariano Werner (Ford Mustang) también comenzó con el pie izquierdo luego de un trompo en el 2° entrenamiento que dañó su auto y un despiste que lo condenó en clasificación. En definitiva, el entrerriano completó el sábado con un 30° puesto a 1s238 de Rossi.

🚨 ¡Despiste de Mariano Werner en la clasificación de la 3ª fecha del #TurismoCarretera en Neuquén!



📌 El Zorro apretaba en su último intento hasta que perdió el control del Ford Mustang y se salió de la pista. pic.twitter.com/hVfeig5Gku — SoloTC (@solotcOK) March 28, 2026

Este domingo, desde las 10:05 se pone en marcha la primera serie, liderada por Rossi. La segunda arranca a las 10:30 con De Benedictis adelante y la tercera será a las 10:55, con Ledesma a la cabeza, todas a cinco vueltas. La final por la tercera fecha del TC comienza a las 14, serán 25 vueltas o 50 minutos.

La clasificación del TC en Centenario