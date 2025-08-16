TC2000: el colorido y la pasión por los fierros estuvieron presentes en Roca

El TC2000 volvió de la mejor manera a suelo rionegrino. La pasión por los fierros se despertó una vez más, luego de seis años de espera, tras la última participación en 2019 de la categoría nacional en el autódromo Parque de General Roca.

En la primera jornada, con una tarde de sábado soleada, el público acompañó en buen número para disfrutar del automovilismo nacional en los distintos sectores del trazado roquense.

En la zona de boxes se vivió un clima de fiesta y mucho movimiento con el paso de las tres categorías. El TC2000 desplegó todo su recorrido con los autos de última generación que hicieron sentir la adrenalina al máximo.

Hubo lucha reñida hasta el final con los Crevrolet Tracker de Vivian y el reginense Facu Aldrighetti dominando en los primeros lugares y el Toyota de Matías Rossi dando pelea.

En la previa la Fórmula Nacional Argentina desplegó todo su potencia y tuvo una prueba exigente con trece máquinas que animaron la primera final. A continuación, la Fiat Competizione tuvo una lucha reñida en las 11 vueltas que entregó la final.

Por su parte, en la cápsula del tiempo, que montó la organización del TC 2000 en la zona de boxes del autódromo, estuvo presente el Club de Antigüedades Móviles (CAM), que fue invitado a participar del espacio y se pudieron apreciar alrededor de 15 unidades deportivas de distintas marcas como Chevrolet, Fiat y Peugeot, entre otras marcas que competencia en la categoría nacional.