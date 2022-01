Bariloche vacuna contra el Covid-19 a turistas desde hace dos semanas

Bariloche aplica vacunas contra el Covid-19 a turistas desde hace dos semanas atrás. Así fue definido por la provincia de Río Negro, aunque recién ayer los ministros de Salud de las provincias acordaron que los turistas podrán acceder a las vacunas contra el coronavirus en su destino de vacaciones durante enero y febrero, en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

«Río Negro ya lo está implementando. En su momento, solo vacunábamos a la población de Río Negro, pero con la disponibilidad de dosis, se definió vacunar también a cualquier persona que no sea de la provincia«, explicó Nataly Cambruzzi, secretaria de Gestión Hospitalaria y Medicamentos del Ministerio de Salud de Río Negro.

Dijo que si bien todavía no se ha chequeado cuántas personas de otros lugares han concurrido a vacunarse, los hospitales no están teniendo problemas». «Lo cierto es que no hay un gran volumen de turistas y, la mayoría solicita la tercera dosis«, planteó.

Víctor Parodi, jefe del Departamento de Actividades Programáticas para el Área (Dapa) del hospital de Bariloche, recalcó que si bien hay varias consultas que se reciben principalmente por mail, no han registrado mucha presencia de turistas en el centro de vacunación. «No es significativo en cantidad«, agregó.

También aclaró que a partir del último sábado con la explosión de contagios de Covid-19, se incrementó la asistencia al gimnasio municipal 1. Hasta ese momento, venían aplicando unas 800 dosis diarias. En los últimos tres días, han aplicado entre 1600 y 1700, cada jornada.

«Tenemos algunos inconvenientes con el vacunatorios central del hospital porque hay varios contactos estrechos que están aislados. Por eso, estuvimos reduciendo los horarios de atención. No tenemos suplentes. En el gimnasio, venimos bien», dijo el médico.