Casillas rotas y pérdidas numerosas en una toma de Neuquén tras el temporal

Las intensas tormentas de ayer y hoy golpearon fuerte en más de un sector de la capital neuquina. Uno de estos fue la toma Casimiro Gómez donde los vecinos contaron que les ocasionó grandes pérdidas por las inundaciones en el lugar.

"Estuvimos toda la noche despiertos, porque nos íbamos socorriendo entre vecinos. Hay un merendero acá que es el único lugar de material y ahí se llevó a seis familias que se les perdió todo. Ahí hay una habitación de cuatro por cuatro”, contó esta mañana Marisa, una de las vecinas que vive junto a su hijo de nueve años y su esposo.

Relató que anoche "entraba el agua por todos lados" pese a que se habían colocado bolsas de tierra en la puerta para impedir su ingreso.

"Lo que más afectó son las frazadas, colchones, ropa y hasta mercadería. Hubo personas que se les mojó todo. También calzados para los chicos. Es lo que más se necesitaría ahora de ayuda", señaló Marisa.

Ahora, con la lluvia momentáneamente detenida, dijo que se aprovechó a retirar el agua acumulada dentro de las casillas.

"Muchos techos están hechos de nylon, entonces por ahí se acumula. También se retiró la ropa para que se seque un poco aunque sea", contó y agregó que algunas deberán reconstruirse.

"Hemos tenido gran presencia policial y ahora que los necesitábamos ninguna vez vinieron”, criticó.

La historia del impacto del temporal se repitió entre los vecinos. “Todos inundados estamos. Como a las 2 de la mañana se largó fuerte. Entró agua y quedó peor que ayer. Como estaba anoche se durmió entrecortado, porque íbamos viendo cómo estaba todo", expresó Micaela Molteni, que se encuentra en el área más arriba de la meseta.

Comentó que se acumuló tanta agua que no puede casi salir de su casa. "Es increíble que tengas que pisar y mojarte adentro de tu casilla", dijo.

Marcó que no hubo manera de impedir el paso del agua. "Si no entraba por el techo iba por abajo. Rellene pero igual no me sirvió nada porque entró igual. Tuvimos que pasar toda la noche con gotera en la cara y en los pies", describió.

Por la situación los vecinos que están en la toma de Casimiro Gómez pidieron asistencia y la solidaridad de la comunidad. Sobre todo de frazadas, colchones, ropa y calzado, alimentos. Además elementos para reconstruir las casillas: nylon, plásticos, chapas y maderas. Los contactos para poder colaborar son 2995115871 (Marisa) y 2995097302 (Mica).