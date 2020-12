Caviahue y Copahue con más de un centenar de aislados por un brote de covid

En Caviahue y Copahue no se pueden utilizar los baños termales con vapor. (Archivo Juan Thomes).-

En Caviahue y Copahue la temporada empezó con 120 personas aisladas a causa de un brote de contagios de coronavirus que se inició en reuniones sociales, entre vecinos de la zona. Al igual que en Tricao Malal, se trata de alrededor de un 10% de la población encerrada, una estrategia que busca evitar la aplicación de medidas restrictivas.

El intendente Hugo Volpe informó que, actualmente, hay 14 vecinos con diagnóstico positivo y otros 8 que esperan el resultado de sus hisopados. Los contagios se detectaron en un conglomerado de tres familias y "después hubo tres señaladas en la zona rural". Estas reuniones se realizan cuando se marca a los animales en el campo y ya estuvieron detrás de la transmisión del virus en Chos Malal y Tricao Malal.

El funcionario, en nota con AM Cumbre, aclaró que los contagios se dieron en estos encuentros sociales y no por el turismo. Recordó que si bien la actividad termal ya está habilitada, no se pueden usar los sectores con vapores.

Volpe indicó que aún no conocen el caso cero, pero desde el Municipio apuntan a la responsabilidad social para evitar que se siga propagando la enfermedad. "eviten salidas innecesarias" y "eviten reuniones" son algunos de los pedidos de la intendencia.