Cerraron el mercado comunitario de Bariloche por un caso de coronavirus

El municipio resolvió aplicar el protocolo estricto de prevención y cerró el mercado comunitario ubicado en el barrio Ñireco ante la confirmación de que un empleado contrajo coronavirus.

Según fue informado esta mañana, las puertas del mercado no se reabrirán hasta el 11 de noviembre y también quedaron suspendidos los operativos de entrega de bolsones a través de nodos barriales, que suelen entregar entre 130 y 150 unidades por semana.

La secretaria de Producción del municipio, Eugenia Ordóñez, dijo que el chofer del camión del mercado dio positivo de Covid y por eso debieron aislar a todo el personal por 14 días. Señaló también que por la misma razón el camión no viajó esta semana a Neuquén y casi no quedan frutas y verduras frescas en el mercado. “Con lo poco que hay se armarán bolsones y se venderán entre conocidos”, dijo Ordóñez. Luego cerrarán las instalaciones y apagarán las cámaras de frío. El resto de los productos que están en el mercado son no perecederos.

Ordóñez dijo que esta semana, además de la provisión regular que llega del Alto Valle, esta semana tenían previsto reforzar la oferta con producción hortícola de Dina Huapi, que ya está disponible, pero quedará para más adelante.

Subrayó que el mercado comunitario, que funciona en un galpón del ferrocarril, es una de las pocas dependencias municipales que se mantenía abierta desde marzo pasado y no cerró sus puertas en ningún momento de la cuarentena.

“Hasta ahora no habíamos tenido problemas, pero apareció este caso -refirió la funcionaria-. La medida puede parecer extrema, pero es la mejor forma de cuidarnos todos”.