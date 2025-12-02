Alerta ambiental por nuevas reglas en parques nacionales de la Patagonia

Una nueva resolución permite duplicar la superficie construible en los parques nacionales de la Patagonia.

Una nueva resolución que cambia las reglas para construir casas y edificios dentro de los parques nacionales de la Patagonia encendió la alarma entre quienes cuidan el ambiente y aman la naturaleza.

A partir de esa norma se van a poder hacer más construcciones y aumentará la superficie construible en los lotes, según advirtieron la Sociedad Naturalista Andino Patagónica, la Fundación Patagonia Natural y la Fundación Azara.

La Resolución N° 300/2025 fue publicada por la Administración de Parques Nacionales el 1 de octubre pasado. A partir de ahora, los límites cambian de forma radical.

Antes, el máximo de área para construir edificios para un lote de 100 hectáreas era de 2.400 metros cuadrados. En cambio, ahora puede llegar a 5.500 metros cuadrados.

También la superficie total construible saltó de 3.900 a 8.900 metros cuadrados. Es decir, es más del doble. En cantidad de casas o bloques, los números también explotaron: por ejemplo, en el parque Lanín se pasó de 964 a 1.737, y en Nahuel Huapi de 1.658 a 2.944.

Los potenciales impactos

Las organizaciones ambientales advirtieron que la norma “habilita y de hecho promueve, la densificación de las construcciones y la ocupación humana en las Reservas Nacionales”.

Temen que se construyan más edificios que implicarán una mayor circulación de personas y se afectará la vida silvestre, los bosques, el agua y hasta la tranquilidad de esos lugares únicos.

Expertos alertan sobre la fragmentación de ecosistemas, mayor demanda de servicios y riesgos de incendio.

Si antes había una casa cada tanto, ahora podrían verse barrios enteros y, con ellos, cercos, caminos, autos, mascotas, nuevos servicios y más movimiento.

Los expertos lo plantearon así: “Un aumento significativo de las edificaciones implica mayor fragmentación de los ecosistemas por los caminos, accesos y alambrados, mayor demanda de servicios, mayor carga de efluentes, aumento de permanencia y movimiento de personas, vehículos y mascotas, desmonte y antropización de la superficie contigua, aumento de riesgos de incendio, aumento de uso de agua, y todos los demás impactos asociados a los asentamientos humanos”.

Falta una evaluación ambiental previa

Las organizaciones no se oponen a un desarrollo económico en propiedades privadas. Pero advirtieron que la nueva resolución duplicará de golpe las construcciones y no hay fundamentación ni un estudio serio de las posibles consecuencias. No se hizo lo que hubiera correspondido para una modificación de esa magnitud: una Evaluación Ambiental Estratégica.

Antes de decidir un cambio tan grande, se debería haber analizado todo el posible impacto, al considerar todos los riesgos, y no sólo mirar cada construcción por separado.

En el comunicado las organizaciones afirmaron: “las evaluaciones de impacto individuales para cada construcción, que se realicen en cada oportunidad, no podrán dar cuenta del impacto agregado (acumulativo) de este cambio normativo. Nada de eso se hizo, como se deduce de la Resolución 300/2025”.

Eso no es todo. Según las asociaciones, tampoco se avisó a la UNESCO sobre estos cambios, algo que resulta obligatorio porque dos de estos parques, Los Glaciares y Los Alerces, son Patrimonio Mundial Natural. No informar a tiempo podría poner en peligro esa categoría tan valiosa.

La preocupación también se apoya en la ley argentina que protege estos lugares. Las Reservas Nacionales tienen el objetivo de conservar naturaleza, plantas y animales únicos de la región. La ley dice que “la promoción y desarrollo de asentamientos humanos se hará en la medida que resulte compatible con los fines específicos y prioritarios enunciados”, lo que significa que solo se pueden hacer casas u otras construcciones si eso no daña el entorno.

Las organizaciones que hicieron el llamado de atención piden que la resolución se deje sin efecto porque “genera un riesgo permanente para la conservación de las áreas protegidas y un precedente extremadamente negativo para el prestigio de la Administración de Parques Nacionales”. Implica un claro desconocimiento de los objetivos de las Leyes 22.351 (de Parques Nacionales) y 25.675 (Ley General del Ambiente).