Cinco preguntas finales a los candidatos de Río Negro: Tortoriello quiere nuevas reglas laborales

P: ¿Qué proyecto legislativo impulsaría para favorecer la generación de puestos de empleo?

R: Algo central es la reforma de la ley laboral. Hay que hacerlo de forma urgente para destrabar el acceso a puestos de trabajo de miles de argentinos. El 45% de pobreza implica también un grado enorme de desocupación y la reforma de la ley de empleo es la llave para comenzar a generar empleo genuino. Con leyes laborales tan cerradas se favorece el empleo informal. El proyecto va a contemplar el fondo de desempleo, con aportes del empleador y del empleado, para que en el caso de finalizar la relación laboral no aparezca una carga para empleador ni una etapa de zozobra para el trabajador. La ley laboral tiene que favorecer y promover el primer empleo, con una baja de las cargas patronales durante la etapa inicial. La reforma laboral es un debate que tenemos que dar en el país. No puede haber temor de tomar personal por la gran carga tributaria o por las amenazas que representan hoy para la estabilidad de una pyme los procesos de desvinculación. Tomar un empleado debe ser motivo de orgullo, no de temor. También hay que revisar las influencias negativas de muchos gremios, que más que favorecer el empleo, muchas veces las acosan, con actitudes casi mafiosas.

P: ¿Qué opinión tiene sobre el actual esquema de impuestos nacionales? ¿Qué modificaría y cómo lo haría?

R: Tenemos casi 180 impuestos distintos en Argentina y cuando uno decide poner en marcha un emprendimiento se enfrenta con una maraña burocráctica, que debe ser simplificada. Hay que eliminar todo tipo de impuesto que grave el inicio de una actividad económica. Tiene que ser sin costo y de manera digitalizada, para facilitar el camino a los emprendedores. Se deben unificar criterios entre Nación, provincias y municipios y también se debe poner fin a impuestos regresivos, como Ingresos Brutos y el Impuesto al Cheque, creados de emergencia y que quedaron para siempre. Por supuesto que la eliminación debe ser gradual, pero entiendo que es algo requiere de una iniciativa inmediata. Por otra parte, la promoción de actividades económicas -en sus distintos niveles- debe tener al Estado como facilitador.

P: Recursos naturales: ¿Río Negro y el país necesitan alguna ley para protegerlos o potenciar los beneficios que generan?

R: Río Negro y el país necesitan leyes para potenciar estos recursos. Hay que ser propulsor de actividades productivas, industriales y de servicios. También leyes que protejan el medio ambiente. Tenemos parques nacionales a preservar. Es el patrimonio de nuestro país. Los bosques, la meseta de la Región Sur, lugares con historia para conservan, deben ser protegidos. Las actividades petroleras y mineras deben ser auditadas por el Estado, para que sean actividades con riqueza que sirva a los rionegrinos, pero que bajo ningún punto de vista generen un residuo ambiental que impacte en la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

P: Fruticultura y turismo: ¿De qué manera podría ayudar el Congreso de la Nación a mejorar la realidad de cada sector?

R: La fruticultura requiere de una ayuda importante. El de los pequeños productores en un sector relegado. Tiene que haber una ley que los integre, los cuide a ellos y a su tarea artesanal. Ayudándolos a tecnificarse podrán avanzar en producción de mayor valor. Y por otro lado, el Estado tiene que ser facilitador de las exportaciones. Ya se eliminaron las retenciones, pero tenemos que impulsar el retorno de los reembolsos por las exportaciones por puertos patagónicos. La tecnificación también se necesita a toda escala y el Estado debe tener créditos con tasas razonables.

Para el turismo, la promoción es fundamental. Tener vuelos, que regresen la low cost, es una ayuda central para que crezca esa economía. Después de la pandemia, se necesitan leyes para paliar la crisis que hizo que muchos hoteles y emprendimientos gastronómicos cerraran. Ahí también se necesitan créditos para reequipamiento y reformas impositivas para aliviar la carga de esos emprendedores.

P: Vacunas contra el covid-19: ¿El gobierno debe avanzar con una ley para transformarlas en obligatorias? ¿Qué opina de las restricciones para quienes no están vacunados?

R: Las vacunas no pueden ser obligatorias. La libertad individual no puede ser violentada. El derecho individual prevalece. Si bien es muy importante que la población esté vacunada, también es atendible que un sector tenga dudas ante vacunas de emergencia. Este derecho debe respetarse. Pero por otro lado, el Estado tiene que invertir en informar de manera fehaciente y permanente sobre la seguridad que tenga la vacunación. Tiene que haber una fuerte campaña, para que los que tengan temor cambien de actitud.

Las restricciones avasallan el derecho individual de cada persona a acceder a una vida normal. Por eso es importante la campaña de información, para que todas las personas respeten las normas preventivas del covid. Una campaña de concientización sería más fuerte que las prohibiciones de parte del Estado.