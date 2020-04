Comida: el pedido que le harán mañana a Gutiérrez con ollas populares

Los reclamos de comida para las familias vulnerables de Neuquén se acrecientan y, para hacerlos sentir, organizaciones sociales harán ollas populares en distintas localidades de la provincia. La actividad será mañana, desde las 10, en los barrios. La convocan el Polo Obrero (PO), el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Desde el PO, César Parra, explicó que la medida surge de la falta de respuesta a dos instancias anteriores, en las que llevaron el pedido al Ministerio de Desarrollo Social y a la Casa de Gobierno. El dirigente aclaró que tomaron la modalidad de ollas populares porque tanto en esa oportunidad como cuando se protestó en Zapala, intervino la policía por el el incumplimiento de la cuarentena.

En el caso de Neuquén capital, la actividad se concentrará en el oeste. En Plottier, Cutral Co, Plaza Huincul y Chos Malal se entregarán petitorios en los municipios.

"El reclamo fundamental es al Gobierno provincial, porque no ha tomado ninguna medida de relevancia en términos sociales. Por ejemplo, no se entregan los módulos alimentarios, no se establece un aumento de emergencia a los programas sociales que están congelados en $5.000. En merendero y comedores siguen entregando la misma mercadería anterior a la pandemia", detalló Parra.

El reclamo también incluye a las fábricas de cerámicos bajo gestión obrera, que también reclaman asistencia económica y medidas, como la compra e insumos, para que se puedan sostener los 300 puestos de trabajo que genera el sector.