¿Cómo preparar a nuestras mascotas para la vida post pandemia? 5 claves

Pese a todo, las mascotas necesitan un largo descanso diario, por lo que después de tantos meses de juego quizás no se sientan tan consternados. Foto: Florencia Salto

Podría parecer demasiado apresurado pensar en preparar a las mascotas para el momento en que los humanos regresen a las oficinas y escuelas. Después de todo, no se espera que una vacuna contra el Covid-19 esté disponible abiertamente sino hasta mediados de año (como muy temprano), lo que significa que la mayoría de las personas que fueron enviados a sus casas a trabajar y estudiar seguirán allí durante al menos varios meses más.





Pero según la experta en animales Zazie Todd, autora de “Wag: The Science of Making Your Dog Happy”, la separación futura será más fácil para las mascotas “si haces cambios de manera gradual, comenzando potencialmente con mucho tiempo de anticipación”. Así que, en el espíritu de hacer lo mejor para los miembros de la familia de cuatro patas, le preguntamos a varios expertos cómo preparar a nuestros animales de compañía y, seamos honestos, a nosotros mismos, a pasar las semanas sin la compañía del otro.

Además de Todd, hablamos con Clive Wynne, profesor de psicología y director del Colaboratorio de Ciencia Canina de la Universidad Estatal de Arizona, y Monique Udell, profesora asociada en el Departamento de Ciencias Animales y de Tierras de la Universidad Estatal de Oregon. También contactamos por correo electrónico a Alexandra Horowitz, quien dirige el Laboratorio de Cognición Canina del Barnard College. Estas son sus respuestas a algunas preguntas comunes.



¿Estarán bien mis mascotas cuando nuestra casa quede vacía durante el día?



“La buena noticia es que probablemente estarán listos para que las cosas regresen a como eran antes”, dijo Todd. Pero si has estado con tu mascota las 24 horas del día todos los días de la semana y de repente vas a ausentarte por largos periodos de tiempo cada día de la semana, añadió, “eso es un gran cambio” que debería introducirse de manera gradual. Los perros y los gatos disfrutan la rutina, dijo Todd. “Prefieren comer y pasear a la misma hora todos los días”.





Wynee concuerda que las mascotas se adaptan, pero advirtió que tienen sus límites. Los propietarios deben ser cuidadosos: “no empujarlos más allá del rango de lo que se puede esperar que tolere un perro, un animal”. Además, aseguró que tu mascota te hará saber si has cruzado esa línea. “En cada una de estas cosas, lo importante es dar pequeños pasos y observar a tu animal para ver si está cómodo antes de seguir avanzando”.

En relación a los gatos, “a menudo pueden tener una respuesta emocional o conductual más fuerte al cambio que los perros”, dijo Udell, aunque es posible que no notemos esas reacciones. Aunque a menudo pensamos que los perros son las mascotas más sociables, “los gatos pueden ser muy sociables, y pueden participar en muchas interacciones sociales profundas”.



¿Qué pasos debo seguir para preparar gradualmente a mis mascotas para este cambio?



Los expertos aconsejan establecer una rutina que sea parecida a la que mantendrás cuando la vida vuelva a la “normalidad”. Piensa en la hora en que te despiertas y acuestas, en la que los alimentas, e incluso, dijo Udell, en la temperatura de tu casa y en el ciclo de luz y oscuridad. Luego, de forma gradual, incluye algo de tiempo en el que tus mascotas estén solas. Eso podría ser difícil en una zona donde se supone debes permanecer cerca de tu casa, reconoció Todd. “En el peor de los casos, podrías ir a sentarte en tu automóvil o salir a caminar durante media hora, solo para que tu mascota tenga algo de tiempo a solas”, dijo.

Quizás tengas que romper algunos hábitos. ¿Disfrutas llevarte a tu perro cuando sales a hacer un trámite rápido? Considera dejar a tu mascota en casa. “Me encanta llevarme a mi perro en las raras ocasiones en las que salgo”, dijo Wynne. Pero “es mejor que el perro recuerde que podría ausentarme en momentos impredecibles y por periodos de tiempo impredecibles, pero que siempre regresaré”.



Hay que probar dejarlos solos más tiempo, pero de forma progresiva, para que el cambio en un futuro no los tome por sorpresa. Foto: Gonzalo Maldonado



Si le has estado prestando más atención a tu gato porque has estado más tiempo en casa, no deberías eliminar repentinamente esa relación cuando regreses al trabajo, dijo Udell. En lugar de eso, sugiere, comienza a cambiar esas interacciones a las horas del día en las que estarás disponible.

Ten en cuenta que tu mascota podría no estar tan consternada como temes. Aunque las mascotas disfrutan interactuar con las personas, también necesitan dormir unas 12 o 14 horas al día.



¿Qué pasa con las mascotas adoptadas en pandemia?



“Lo más probable es que les cueste más, porque no han experimentado esas rutinas antes”, dijo Todd. Eso significa que debes exponerlas a estar solas incluso de forma más gradual que las mascotas que tenías antes de la pandemia, dijo.

“Comienza con caminatas sin sentido alrededor de la cuadra sin tu perro, solo 10 minutos”, sugirió Wynne. “Y asegúrate de tomar todos los días un paseo sin sentido de 10 minutos sin el perro, y deja que el perro se acostumbre a esto”. Luego comienza a aumentar el tiempo.



Es importante educar a las mascotas para pasear en horarios donde estaremos disponibles. Foto: Gonzalo Maldonado



Tanto Todd como Udell advirtieron que el consejo de ignorar a tu mascota al salir o regresar a la casa está desactualizado. Hacer un alboroto por tu perro o gato cuando regresas no causa ansiedad por separación, dijo Todd. “Lo que tu animal necesita”, dijo Udell, “es que respondas con precisión a sus necesidades”.

En cuanto a los gatitos pandémicos, Udell no está convencida de que les costará más adaptarse porque han tenido una socialización intensiva. “Satisfacer esas necesidades al principio de la relación y estar muy disponibles y presentes podría de hecho ayudar a formar un gato más resiliente”, dijo.



¿Qué hacer si mi mascota ladra, orina o mastica cosas cuando no estoy?



“Si el animal muestra señales de angustia como orinar de manera inapropiada y llorar o ladrar de forma incontrolable, daría un paso atrás y reduciría la intensidad de lo que estás intentando hacer”, dijo Wynne. “Si tu perro está muy angustiado, incluso si solo sales por 10 minutos, abre la puerta, sal, cuenta hasta 10 y vuelve a entrar. Una vez que eso funcione, sal y cuenta hasta 20 y vuelve a entrar. Pequeños pasos”.

Horowitz sugirió asegurarse de que los perros hagan ejercicio antes de que te vayas. “Esto podría incluir algunas sesiones largas de juegos, no solo caminatas. Y dales algo que hacer cuando te vayas”.



Mi mascota pandémica nunca se relacionó con extraños en la casa. ¿Cómo lo preparo?



“Algunos perros estarán, de hecho, bien con eso”, dijo Todd, “y para algunos perros será una transición mucho más difícil”. Una buena estrategia es designar un espacio al que puedan retirarse si no quieren interactuar con un visitante o al que puedas enviarlos para que se calmen si reaccionan con demasiada emoción. Haz que se acostumbren al espacio antes de que alguien comience a visitar.

Cuando creas que es seguro (en relación a la pandemia) puedes pedirle a un amigo que practique entrar a la casa varias veces. Dale un premio a tu perro cuando se porte bien, dijo Todd.





Si tu perro es demasiado sensible para esas entradas de práctica, “entonces es posible que tengas que pasar algo de tiempo hablando en la entrada de la casa hasta que el perro se acostumbre a eso”, dijo Wynne.

Pero si no puedes hacer que la presentación de nuevas personas o tus ausencias graduales sean lo suficientemente lentas, y tu perro está “abrumado por alguna salida tuya o por la presentación de nuevas personas, sin importar cuán brevemente estés fuera”, dijo Wynne, podría ser el momento de considerar consultar a un veterinario sobre un posible tratamiento o medicación.





Por Elizabeth Chang (The Washington Post)