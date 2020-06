¿Cómo será hospedarse en un hotel después de la pandemia?

Desde la declaración de la pandemia de coronavirus, los hoteles se encuentran cerrados y pensar en su apertura trae más interrogantes que certezas. De todas maneras, cada uno de los establecimientos, estudia protocolos y trabaja duro de cara a la reapertura.

María Cristina Villa, es licenciada en administración hotelera y turismo y sostiene que higiene, distanciamiento social e información serán las claves que cada hotel deberá tener en cuenta. Ganar la confianza de los huéspedes, será el objetivo a cumplir.

“Como todos dicen habrá un antes y un después del Covid-19 y a ciencia cierta, nadie puede decir que pasará con la hotelería. Los turistas serán otros y van a necesitar otras garantías. Por eso, la hotelería deberá implementar muy estrictamente los protocolos”, sostuvo en diálogo con el Voy, quien es además directora de la carrera de Hotelería en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Andina de Bariloche.

La especialista advierte que adaptarse generará costos, que aparecen en un momento financiero difícil y cuando no hay posibilidad de tener ocupación plena. “Ningún hotel tendrá el 100% de ocupación, y será difícil salir adelante. Los prestadores deberán replantearse como será su reapertura en esas condiciones”, dijo Villa.

En Río Negro, algunos establecimientos abrieron sus puertas.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Argentina se entregaron hace unas semanas los manuales de protocolos con recomendaciones para los hoteles y los establecimientos gastronómicos de todo el país.

Sin dudas, que habrá que cambiar todo el esquema. Por citar algunos ejemplos, María Cristina cuenta cada servicio, hay que adaptarlo al protocolo.

“El desayuno bufete que está incluido en la tarifa de muchos hoteles, deberá ser a la carta, podrán habilitar el comedor por turnos o por room service. Los artículos de minibar en las habitaciones olvidalos. El huésped no puede tocar alimentos, solo los que le sirven en el plato”.

Por otra parte, deberán enseñar que quiere decir cada cosa, entregar un kit de desinfección, con información y señalización. El check in y el check out deberá ser por medios virtuales. La limpieza de la habitación tendrá un capítulo aparte. Una habitación no se podrá volver a usar al otro día. Proveedores, personal, será todo una readaptación.

Caviahue: la hostería Kallfu propuso abrir para una familia por vez.

“Debemos pensar que calidad de servicio se va a entregar en esta circunstancia. Cualquier hotel que tenga un infectado, quedará en la mira, por eso, es mucha responsabilidad. El turista debe saber que hay controles”, dice y para ella el momento de arrancar es ya, “los hoteleros deben empezar a contar a sus clientes cómo se está trabajando para cumplir con todos los procedimientos”.

Para la licenciada, el sector está muy afectado y sobre todo las pequeñas pymes de alojamientos. Según la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Argentina (Fehgra), el 65% de los hoteles están “al borde de la quiebra a raíz de la inactividad.

“El destino es clave, debe acompañar, tomando medidas en el mismo sentido. Muchos van a desaparecer, como en cualquier crisis. Es una incógnita y quisiéramos que todo vaya mejor, pero es difícil y hay mucho en juego”, concluyó.