Con seis partidos, se pone en marcha el PreFederal de básquet

Después de un extenso periodo de inactividad por la pandemia de coronavirus, finalmente hoy la Asociación del Alto Valle (ABAV) y la Federación Neuquina de Básquet (FNB) pondrán en marcha el torneo Pre-Federal, que viene a sustituir al viejo y querido torneo Integración.

El certamen contará la participación de 14 equipos, los seis de ABAV y ocho de Neuquén, y le brindará a todos los equipos la posibilidad de pelear por un lugar en el próximo Federal.

Con la chance de volver a los planos nacionales en juego, muchos clubes apuestan fuerte al nuevo campeonato y hay promesa de espectáculo en las canchas de la región, donde el público podrá estar presente. El aforo permitido dependerá de la capacidad de cada estadio.

Los seis encuentros de la primera fecha se jugarán a partir de las 21.30, salvo el que protagonizarán Independiente y Regina que iniciará a las 22.

Los 14 equipos estarán divididos en dos zonas de 7 cada uno. La fase regular tendrá 16 fechas y se jugará todos contra todos a dos rondas, con localías invertidas. Además habrá dos jornadas de duelos interzonales, con los clásicos de la región.

Los cuatro mejores de cada grupo accederán a los cuartos de final. Los playoffs se jugarán al mejor de tres partidos, salvo la final que se definirá en cinco duelos. En ambas zonas se destaca la paridad y son varios los equipos que quieren ponerse la chapa de candidatos y pelear bien arriba.

La Zona 1 la integran: Deportivo Roca, Centro Español, Centenario, Pacífico, Unión de Allen, Petrolero y Cinco Saltos.

El Torito siempre es protagonista e inicia su reconstrucción con Mario y Carlos Sepúlveda como estandartes. Los de la Colonia, en tanto, vienen de dos buenos federales, mantuvo la base (David Oviedo) y sumó a jugadores interesantes. En el grupo también estará el Naranja, último campeón del Asociativo, junto a un Pacífico renovado que tendrá a Maxi Rubio como DT. El Tricolor también promete dar pelea con Eric Freeman a la cabeza.

La Zona 2, en tanto, tendrá a: Biguá, Del Progreso, Cipolletti, Independiente, Pérfora, Club Plottier y Atlético Regina.

Los de Plaza Huincul y el Rojo continuarán con gran parte de sus planteles del último Federal y siempre son candidatos. Biguá, con Riego en cancha y Santángelo en el banco, será un rival difícil para cualquiera y los roquenses apuestan por jugar con los chicos que lograron el subcampeonato en el Alto Valle.

Así se juega la primera fecha

Zona 1

Unión de Allen vs. Pacífico

Deportivo Roca. vs Centenario

Cinco Saltos vs Petrolero

Libre: Centro Español

Zona 2

Biguá vs Del Progreso

Pérfora vs. Cipolletti

Independiente vs Atl. Regina

Libe: Plottier

(Todos los partidos se jugarán a las 21.30, salvo el duelo entre el Rojo y el Albo)