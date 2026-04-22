Mundial 2026: el mítico álbum disponible para vivirlo con la magia de las figuritas

«La espera terminó», lanzó con una sonrisa el mítico referente del arbitraje, Pierluigi Collina, en el video lanzamiento que circula en Instagram. Seguido por la expectativa del ex futbolista Roberto Baggio al abrir uno de los deseados sobres, ambos revivieron, una vez más, la tradición que conecta a distintas generaciones y sigue vigente: la de completar el álbum de figuritas de la Copa del Mundo. Esta vez con una versión recargada, desde la Patagonia, RÍO NEGRO te lo acerca con tu canillita amigo.

Definidos todos los equipos de la fase de grupos, la expectativa de las y los fanáticos creció, anhelando la salida de la versión oficial de este producto Panini, tanto que en algunos casos debieron compartir además ciertas precauciones para evitar posibles estafas.

Hoy se sabe que la versión 2026 de esta joya para coleccionistas contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, para mostrar a las estrellas de 48 países, un récord en todos los sentidos. El próximo domingo 3 de mayo será momento para la primer entrega de este obsequio que acompañará a RÍO NEGRO, con el álbum propiamente dicho más una planchuela de figuritas para comenzar a completarlo. Se sumará a lo que posteriormente venga en las jornadas siguientes del martes 5, jueves 7, martes 12 y jueves 14 de mayo, todo en el mes en el que este medio celebra su 114° aniversario.

Arraigado entre los hábitos de cualquier edad, ya no sólo de varones, se sabe que la primera edición de este clásico impreso fue en México 1970. “Más allá de los avances tecnológicos, la tradición se mantuvo y con cada vez más adeptos. En los últimos torneos se volvió una costumbre, a su vez, en la que los fanáticos se juntan en un punto de encuentro para intercambiar figuritas y así poder reemplazar aquellas repetidas que hoy les sobran.



