Coronavirus: Unter ratifica que es “inviable volver a las escuelas”

El gremio docente rionegrino dejó en claro nuevamente que no está dispuesto a volver a las aulas en estas condiciones.

Mediante un comunicado, la comisión directiva Central de Unter ratificó “nuestro posicionamiento de que es inviable la vuelta a clases presenciales. No avalamos bajo ningún concepto que se ponga en riesgo la salud de toda la población, sobre todo en un momento en que el sistema sanitario se encuentra saturado; la curva de contagios no baja, crece y paradójicamente el protocolo de actuación aún no está terminado”.

No es la primera vez que los maestros rionegrinos ponen reparos a la vuelta a las aulas y hasta ahora el escenario no muestra signos de mejoría en cuanto a los casos de coronavirus en la provincia.

El gremio explicó que “el Decreto Nacional 792/20, que dispone hasta el 25/10/20, ASPO y Dispo para distintos departamentos de Río Negro, se definió con una situación crítica. Quince días después, la condición epidemiológica no ha sido controlada, contraria y lamentablemente se ha profundizado”.

Sostienen los docentes que “por lo expuesto y con la premisa de resguardar la salud y la vida de toda la población, sostenemos que no están dadas las condiciones sanitarias, edilicias, ni epidemiológicas para una vuelta a la presencialidad en las instituciones educativas rionegrinas. Exigimos que estos condicionamientos, como así también las garantías de personal de apoyo capacitado, elementos de higiene y limpieza suficientes y además que se contemple que no haya movilidad de trabajadores de la educación entre ciudades; son elementos imprescindibles e innegociables para resguardar la salud y la vida de estudiantes, trabajadores y familias”.

En varios encuentros que mantuvieron los maestros con autoridades provinciales fue recurrente abordar este tema, aunque hubo pocos puntos de coincidencia.

En diálogo con este diario a principio de octubre, la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia, expresó su deseo de que antes del cierre del ciclo lectivo se pudiera volver a las escuelas, pero lo condicionó a la evolución de la pandemia. Casi un mes después de ese diálogo el escenario está más complicado, con una curva de casos que tiene números grandes en la provincia.

Tal como están las cosas y ante el final del año muy cercano, todo indica que será complejo planificar un regreso ordenado a las escuelas.

En los debates planteados también surgió la inquietud respecto de la postura que tomarían los padres a la hora de decidir si mandan a sus hijos a las escuelas.

Hasta ahora hubo muy pocas experiencias de regreso a la presencialidad y solo se dieron en provincias con bajos números de contagios, en poblaciones muy pequeñas con movimientos más acotados.