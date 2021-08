Crece el rechazo a la propuesta de Alberto Fernández para poner plazo a los jueces en sus cargos

La semana pasada el presidente Alberto Fernández participó del segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho y planteó que debería discutirse la duración de los cargos de los jueces. "Creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos. No estoy proponiendo hacerlo ahora, lo planteo para que demos un debate", expresó el jefe de Estado.

Las críticas de la oposición y de las asociaciones de juristas no se hicieron esperar. “No importa si lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer”, señaló el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. El fin de semana también se expresó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

“La vigencia plena de la Constitución Nacional y de las Constituciones provinciales necesita de Poderes Judiciales independientes que puedan garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”, expresaron desde el organismo. “La Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su categórico desacuerdo con las manifestaciones del Presidente de la Nación relativizando el valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial”, agregaron en el comunicado.

“Constituye un debilitamiento claro de la independencia judicial relativizar lo dispuesto en el art. 110 de la Constitución nacional en cuanto a la permanencia en los cargos judiciales pretendiendo abrir paso a la transitoriedad o periodicidad en su ejercicio”, dice la nota firmada por el Secretario de la Federación, Omar López y el presidente Ariel Ariza.

López, jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, dijo -en declaraciones recogidas por Infobae- que el presidente “ya no sabe que hacer para que no haya justicia; ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer”.

Su par del PRO, Federico Angelini, agregó que ”otra vez, el presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández”. En tanto el diputado radical Luis Petri fue más allá y dijo: “se imaginan jueces con duración en los cargos con un Senado que invariablemente ha tenido mayoría del partido del gobierno desde el ‘83? De mínima la marcha peronista de memoria y maestría en teoría de lawfare para ser aprobados. Eso nos jugamos en las próximas elecciones!”.

El presidente Fernández había indicado que “la Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del Procurador”. Además agregó que “uno puede decir que un juez es designado por 10 años y al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez".

"Eso es algo no reglamentado y no está prohibido. Lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del Procurador”, resaltó.