Cinco días a pura música en Bariloche: llega FIMBA 2025

Bariloche se prepara para recibir una nueva edición del Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA), que del 24 al 28 de septiembre ofrecerá más de 25 conciertos en cinco escenarios de la ciudad.

FIMBA 2025 en Bariloche: más de 20 artistas y 25 conciertos

Entre los nombres destacados figuran el brasileño Chico César, la argentina Maggie Cullen, la chilena Pascuala Ilabaca, el sexteto Escalandrum y el tanguero Ariel Ardit, todos con propuestas que prometen noches memorables.

También dirán presente Ligia Piro, Hernán Jacinto y Lars Hoefs, junto a músicos y agrupaciones locales como el Coro de Niños y Jóvenes Cantores, la Camerata Juvenil Bariloche y la murga La Penúltima y nos vamos yendo.

La Orquesta Filarmónica de Río Negro tendrá un papel central: además de brindar sus propios conciertos, acompañará a varios invitados de lujo junto a sus ensambles de cámara. Fundada en 2014 y dirigida por Martín Fraile Milstein, la agrupación es considerada la gran joya cultural de la provincia. Su innovador sistema descentralizado -con 80 músicos residentes en siete localidades- le permite presentarse tanto en grandes escenarios como en parajes rurales, acercando la música a públicos diversos.

Con acceso gratuito y artistas de primer nivel, FIMBA se reafirma como un puente cultural que conecta a la Patagonia con el mundo. Durante cinco días, Bariloche se transforma en un escenario vivo, con propuestas que trascienden los géneros y que buscan dejar huella tanto en quienes viajan especialmente para el festival como en la comunidad local que lo disfruta año a año.

FIMBA 2025 en Bariloche: figuras internacionales

El brasileño Chico César, considerado uno de los cantautores más creativos de su país, regresa al festival tras su recordada presentación en 2019. Con una carrera que combina poesía, compromiso social y una sonoridad inconfundible, ha sido interpretado por figuras como Maria Bethânia y Daniela Mercury, pero es en el escenario donde despliega todo su magnetismo.

Otra de las presencias imperdibles será la de la chilena Pascuala Ilabaca, quien fusiona raíz folclórica con influencias del mundo. Acompañada por su banda Fauna, combina acordeón, piano y percusión en un repertorio vibrante que la ha llevado a escenarios internacionales.

FIMBA 2025 en Bariloche: cómo conseguir entradas

Desde ayer miércoles las entradas pueden reservarse a través de la página web oficial. Como en cada edición, los conciertos serán gratuitos, lo que permite que residentes y turistas vivan de cerca una agenda que reúne a grandes artistas nacionales e internacionales en escenarios emblemáticos de la ciudad. La programación completa y las novedades pueden consultarse en www.fimba.com.ar y en las redes sociales oficiales del festival.