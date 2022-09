Cine a la Vista! Conocé el festival de San Martín de los Andes hecho para adolescentes

San Martín de los Andes celebra cada año, desde 2014, un encuentro único. Y lo es no por sus características porque, de hecho, fue inspirado en otros de su tipo. Lo es porque sus protagonistas viven una experiencia que difícilmente puedan repetir. Se trata de Cine a la Vista!, el festival internacional de cine para adolescentes que cada edición reúne a cientos de chicos y chicas de la región y el país para ver y debatir sobre todas las cosas que surgen de cada película proyectada. Su principal particularidad es que el jurado está conformado únicamente por adolescentes de entre 13 y 18 años de todo el país, que se juntan para ver y debatir las películas en la sala.

Este año el festival, que comenzó el martes y se extenderá hasta el miércoles 14, celebra su octava edición con la presencia confirmada de jurados adolescentes de todas las provincias, además de otros cuatro procedentes de Uruguay y Paraguay.

Cine a la Vista! es un festival en el cual el cine es más un medio que un fin en sí mismo. Las películas importan y mucho, pero más importa la experiencia de vida de los adolescentes. “Los debates son muy ricos en cuanto a diversidad de miradas, no solo se trata de decir los que los atraviesa a partir de la película que acaban de ver, sino también escucharse entre ellos, qué opina el otro”, cuenta Nora Di Domenica, gestora cultural y codirectora general del festival, en diálogo con RÍO NEGRO.

Festival Cine a la Vista!, esta semana y la próxima en San Martín de los Andes.

Es que, inspirado en el Festival de Cine de Giffoni, que, desde 1971, se realiza en esa pequeña ciudad del sur de Italia con películas destinadas a un público infanto juvenil, un grupo de docentes, cineastas, gestores culturales, psicólogos y comunicadores organizaron en San Martín de los Andes este espacio pensado por y para adolescentes, con el objetivo de compartir la diversidad de miradas generadas a parir del cine.

Cine a la Vista! Está conformado por dos categorías de jurados, adolescentes de +13 y otro con jóvenes de +16. Los jurados deben ver todas las películas en competencia, para luego intercambiar ideas con los directores que asistan al festival, debatir con sus pares, y por último votar el film preferido. Todo esto sucede por la mañana, momento en el cual también participan los colegios de San Martín de los Andes y alrededores, porque, por la tarde, el festival se abre al público en general.

Además de las películas en competencia, Cine a la Vista! Ofrece dos muestras paralelas que comienzan hoy y que también es abierta al público en general: “Nieve roja”, festival internacional de cine de terror, ciencia ficción y bizarro de El Bolsón; y el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas y Afrodescendientes en Wallmapu.

También propone una sección de once cortometrajes realizados por adolescentes, cuyas proyecciones fueron divididas en dos partes, este viernes y el domingo; un laboratorio para guiones de largometraje de ficción con perspectiva adolescente; y la charla abierta Vivir Trans, mitos y realidades. Visibilidad del colectivo Travesti-Trans, a cargo de Agustina Vilte, que transcurrió ayer.

“No somos un festival temático”, aclara De Doménica. Se elijen películas con temática de género, de convivencia en la sociedad, a veces de aventuras, tratamos de que no todas tengan bajada de línea, pensamos en películas que también los divierta, hay mucha diversidad en la programación”.

“Lo más maravilloso que tiene además de la experiencia cinematográfica es que este encuentro genera una amistad en ellos muy fuerte en un marco que tiene que ver con reconocer las otras miradas de los compañeros que están viendo una misma obra, eso es muy muy rico”, revela Nora, quien además de ser la productora general del evento, comparte la dirección con la cineasta Clara Suárez.

Cine a la Vista! del sur de Italia a la cordillera neuquina

El origen de Cine a la Vista nace como idea de la organización Animachicos, quienes comienzan a conformarse en 2003 en San Martín de los Andes, con el objetivo de abrir un espacio de encuentro con un cine diferente, para que tanto chicos y chicas puedan compartir otros modos de ver cine. El primer proyecto alrededor de esta idea fue la producción, como subsede, del Festival Divercine, un festival internacional de cine para niños y jóvenes, organizado por La Compañía del Cine de Uruguay.

Lo que buscamos es generar en los chicos un sentido crítico, que puedan ver una obra de arte y desarrollar su capacidad crítica frente a lo que están viendo”. Nora Di Domenica, gestora cultural y codirectora general del festival.

En 2012, la perspectiva ganó en amplitud con la participación, vía el Incaa, de dos chicos de San Martín de los Andes como jurados del Festival de Giffoni. Clara Suárez viajó junto a ellos y vio que se trataba de un festival con las características del que hacían en San Martín y en una localidad pequeña como también es San Martín. A su regreso, concluyeron un festival como el de Giffoni, con chicos viendo y debatiendo sobre cine y sobre todo lo que ese cine les despertaba era algo que podían hacer en San Martín. El resultado es Cine a la Vista!, cuya primera edición fue en 2014.

“Nos moviliza el deseo de generar este tipo de eventos como políticas culturales para la niñez y adolescencia”, destaca Nora. «Un trabajo muy importante de generarle a los chicos una mirada de cine independiente, que conozcan otras formas de hacer cine, con otros discursos y estéticas”.

Muchos chicos y chicas que fueron jurados siguen trabajando en el festival porque, destaca De Di Domenica, “les cuesta irse porque lo que les genera el festival es un gran sentido de pertenencia. Muchos chicos también siguieron estudiando cine, aunque no sea ese el principal objetivo nuestro porque lo que buscamos es generar en los chicos un sentido crítico, que puedan ver una obra de arte, sea cine, teatro o la que sea, y desarrollar su capacidad crítica frente a lo que están viendo”.

Acaso como una particularidad dentro la particularidad que es este festival, Cine a la Vista! Tiene una regla de oro: a la hora del debate, adultos afuera. “Cuando es el momento del debate pedimos a los adultos que se retiren de las salas”, cuenta Nora. “Solo quedan los moderadores y el director o directora de la película porque creemos absolutamente en los jóvenes y si hay un adulto en la sala pueden sentirse condicionados y lo que queremos es que se expresen con total confianza y tranquilidad sobre lo que les pasó con cada película”.

Películas en competencia

Programación +13

“La estrella roja”

El cineasta Gabriel Lichtmann se embarca en la realización de un documental sobre Laila Salama, una misteriosa mujer que habría colaborado en el secuestro de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960. Negada por la historia oficial, la existencia de Salama es reconstruida por Lichtmann a través de entrevistas con una serie de curiosos personajes. Juntando las piezas, el realizador consigue armar el rompecabezas de la vida de Laila y descubre un secreto que había permanecido oculto durante años.

“Triple Trouble”

Triple Trouble es una nueva aventura de Julka y Olek. Cuando un cuadro de Monet, Playa de Pourville, desaparece del Museo Nacional, tienen que enfrentar la tarea de encontrarlo. La armonía de ellos dos al comenzar la investigación se ve sorpresivamente interrumpida por la llegada de Felka una disparatada adolescente de 12 años y con ella los problemas. Una historia de celos y confianza mientras develan un ministerio criminal.

“Yo nena, yo princesa”

La historia se centra en la vida de una pareja y sus hijos mellizos, de los cuales uno de ellos comienza a manifestar mucha angustia sin que nadie entienda por qué. A partir de esto Gabriela, la madre, aceptará que su hijo se auto percibe como una niña. Comenzando así una lucha por los derechos y la identidad de género de Luana, quien también deberá enfrentarse con el rechazo de su padre Guillermo.

“Ninjababy”

Ninjababy está basada en la novela gráfica Fallteknikk de Inga Sætre. Cuando Rakel (23) se entera muy tarde que está embarazada de un no tan romántica y fugaz encuentro con un chico, su vida cambia por completo. Rakel es ilustradora, tiene proyectos, no quiere ser madre, no se siente preparada. Es entonces cuando Ninjababy trepa de sus dibujos y entra en la vida cotidiana de Raquel para poner las cosas más complicadas aún.

“Ese fin de semana”

Julia regresa a Misiones y al barrio del que se alejó tras una estafa. Vuelve a firmar un permiso para autorizar a su hija a mudarse junto a su padre y para recuperar aquel dinero que dejó allí. Ese reencuentro con su pasado no resultará como esperaba.

“Connecting the dots”

Connecting the Dots es el primer largometraje documental en su estilo que ofrece una mirada cruda e íntima de la salud mental en jóvenes desde una perspectiva global. Con una perspectiva conmovedora de las experiencias vividas, la película muestra exclusivamente las voces de jóvenes que rompen las barreras que rodean la salud mental en adolescentes. Una narración cinematográfica impulsada por sus protagonistas. Connecting the Dots es un film emocional, reflexivo y esperanzador. Nuestro futuros líderes están hablando. Es hora de escucharlos.

“Lavandería Nancy Sport”

El crimen de Don Pipo, un reconocido heladero, despierta interés y controversia en un tranquilo pueblo de la Patagonia. Al mismo tiempo, unas misteriosas bananas son investigadas por la policía mientras dos jóvenes iracundos y desfachatados entran a una lavandería decididos a buscar la diversión de la que el pueblo carece.

Programación +16

“Como yo quiera/As I want”

Un alza explosiva de ataques sexuales ocurre al segundo aniversario de la revolución. En respuesta a ello, una masiva efusión de mujeres furiosas llena las calles. La directora Samaher Algadi toma su cámara como medio de protección y empieza a documentar la creciente rebelión de mujeres, sin saber hacia donde la llevará la historia.

“Los inventados”

Lucas asiste a un retiro de actuación en el cual cada uno debe fingir ser otra persona. Pero además cada día un participante desaparece sin dejar rastro y Lucas parece ser el único que lo nota. ¿Tendrán toda una consigna distinta a la suya? ¿O podrá también él desaparecer sin ninguna explicación?

“Mateina”

En un Uruguay del futuro, alterado por la prohibición de yerba mate, dos vendedores ilegales inician una cruzada hacia Paraguay para contrabandear yerba. En este viaje se convertirán en héroes por error e intentarán devolverle al pueblo su perdida identidad. Folclore del Cono Sur a bordo de una road movie en clave de comedia absurda.

“Esquí”

Frente a la despojada calma del turismo durante la temporada alta en la ciudad de Bariloche, surgen del subsuelo, de las placas tectónicas, una serie de mitos y leyendas, una serie de misteriosos sucesos a través de los cuales se narran la represión a los pueblos originarios, la explotación de la tierra, un estado asesino coherente en su accionar a lo largo de 500 años; todo lo que no se dice ni se quiere decir, emana como la lava, para sonar menos con bombos y platillos y más con la fuerza del techno -lo más estridente posible a lo largo de toda la película- la otra Bariloche, el otro ESQUÍ, las otras caras, las otras voces, las de nunca.

“El monte”

Nicolás vuelve a Formosa para rescatar a Rafael, su padre, que de manera repentina e inexplicable abandonó su carrera, su hogar y sus vínculos y se internó en una casa ruinosa en medio del monte. Inmersos en el calor infernal del verano norteño, padre e hijo comparten tareas de supervivencia, reavivan conflictos del pasado y ensayan posibles acercamientos. A medida que pasan los días, Nicolás empieza a percibir una extraña conexión entre su padre y la naturaleza que los rodea. Poco a poco Nicolás descubrirá que en ese lugar subyace un secreto ancestral que puede poner en peligro sus vidas.

“Qué vemos cuando miramos al cielo/ what do we see when we look the sky”

Una joven pareja decide citarse en un bar tras coincidir varias veces por la calle. Pero, como en un cuento de hadas, víctimas de una extraña maldición, el día del encuentro ambos han transmutado su apariencia y son incapaces de reconocerse. Poesía, futbol, casting de parejas y un maravilloso mundo fantástico, una fábula humanista.

“Jesús López”

Jesús López, joven piloto de carreras, muere accidentalmente. Su primo Abel, adolescente sin rumbo, se siente poco a poco tentado a ocupar su lugar ante su familia y amigos hasta dejarse poseer por el espíritu de su primo.