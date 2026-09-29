Gerardo Sofovich tendrá su propia serie biográfica: quiénes aparecerán y qué se sabe del proyecto

La vida de Gerardo Sofovich llegará a la pantalla en una serie que recorrerá su extensa trayectoria en la televisión y el teatro, pero también aspectos de su historia personal. Gustavo Sofovich confirmó que el acuerdo ya está firmado y adelantó quién será una de las figuras inevitables de la ficción.

A más de una década de su muerte, Gerardo Sofovich tendrá su propia serie biográfica. El proyecto buscará reconstruir la vida de uno de los productores, autores y conductores más influyentes de la televisión argentina, desde sus grandes éxitos hasta algunos capítulos de su vida privada.

La confirmación llegó de la mano de su hijo, Gustavo Sofovich, quien reveló que el proyecto está mucho más avanzado de lo que se conocía hasta ahora.

La serie sobre Gerardo Sofovich ya tiene contrato firmado

Gustavo contó la novedad durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, por América TV. Allí confirmó que el acuerdo para llevar la historia de su padre a la ficción fue firmado hace varios meses.

“Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, aseguró.

Por cuestiones contractuales, el productor evitó revelar quién interpretará a su padre y tampoco dio precisiones sobre la plataforma que tendrá la serie ni la fecha prevista para su estreno.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la producción se encuentra en etapa de desarrollo y deberá definir qué momentos de la extensa vida profesional y personal de Sofovich formarán parte de la historia.

La idea, de todas maneras, no es nueva. Ya en agosto de 2024 se había conocido que Gustavo estaba manteniendo negociaciones para concretar una producción sobre su padre. Ahora, la firma del acuerdo confirma que el proyecto finalmente avanzó.

Moria Casán tendrá un lugar en la serie de Gerardo Sofovich

Aunque todavía se mantiene en reserva buena parte de la producción, hay un nombre que Gustavo Sofovich confirmó que tendrá espacio en la historia: Moria Casán.

La actriz y Gerardo compartieron numerosos proyectos y mantuvieron durante años una relación atravesada por encuentros y desencuentros.

“Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, recordó Gustavo al hablar del vínculo entre ambos.

La presencia de Moria adquiere además un significado especial después del estreno de la serie dedicada a la vida de la diva, donde Gerardo Sofovich también aparece como personaje.

De hecho, Gustavo había cuestionado anteriormente que la producción sobre Casán no lo hubiera consultado antes de utilizar el nombre de su padre y consideró que la importancia de Gerardo en la carrera de Moria había quedado reflejada de manera demasiado breve.

Qué mostrará la biopic de Gerardo Sofovich

El objetivo será recorrer las distintas facetas de una figura que atravesó varias décadas del espectáculo argentino.

Gustavo adelantó que no pretende una historia edulcorada y definió la vida de su padre como “muy jugosa”, dejando entrever que la ficción podría abordar tanto sus grandes éxitos como sus conflictos y relaciones personales.

Material no falta.

Gerardo Sofovich nació el 18 de marzo de 1937 y comenzó su carrera junto a su hermano Hugo. Con el paso de los años se convirtió en uno de los grandes creadores de la televisión argentina.

Entre los ciclos asociados a su trayectoria aparecen clásicos como Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo. Por sus producciones pasaron figuras fundamentales del humor argentino, entre ellas Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Javier Portales, Juan Carlos Altavista y Fidel Pintos.

También tuvo una extensa carrera como productor teatral, director y conductor, con programas como La noche del domingo, y durante sus últimos años volvió a ocupar un lugar de fuerte exposición televisiva como jurado.

Gerardo Sofovich y una vida que también pasó por la política

La serie tendrá además otro capítulo particular para reconstruir: su paso por la función pública.

Sofovich no estuvo vinculado únicamente con el mundo del espectáculo. Durante la década del 90 ocupó cargos públicos durante la presidencia de Carlos Menem, otra etapa de su vida que podría formar parte de la ficción.

Gerardo Sofovich murió el 8 de marzo de 2015, a los 77 años. Más de una década después, su historia volverá a la pantalla, esta vez convertida en una serie que promete recorrer el detrás de escena de una de las carreras más extensas y particulares de la televisión argentina.