«La Residencia», la serie de Netflix que te involucra en un crimen dentro de la Casa Blanca de Estados Unidos

Si pensabas que ya estaba todo visto en Netflix, pues no. La plataforma lanzó hace unos días una miniserie de intriga que se anima nada más ni nada menos a indagar en el interior blindado de la Casa Blanca. «La Residencia», consta de ocho capítulos, en los que su protagonista principal intentará resolver un crimen ocurrido en círculo rojo del gobierno de los Estados Unidos.

Es una de las apuestas fuertes de Netflix para el mes de marzo que promete una mezcla de intriga y humor, sin descuidar los detalles. No es un tema menor saber quien es la creadora de esta serie. Se trata de Shonda Rhimes, que supo ganarse su lugar con éxitos como «La Anatomía de Gray» fue furor en la plataforma y que empujó la producción a sumar siempre una temporada más, aún cuando sus personajes e historias ya estaban en camino de agotarse.

Además, fue la «madre» de «Cómo defender a un asesino» y «Los Bridgerton». En ese nuevo proyecto, Rhimes se inspiró en la novela de Kate Andersen Brower, «The residence: inside the private world of the White House».

Sin adelantar demasiado podemos dar un pantallazo sobre la trama de esta miniserie que ya está disponible en la plataforma. Una buena propuesta para maratonear durante todo un día.

Un argumento que recorre 132 habitaciones de la Casa Blanca

«El crimen no descansa», es una de las frase del mundo del cine más populares. Y tampoco quienes tienen que llegar a descubrir los culpables de un delito, siempre hay un abogado, investigador o fiscal que logra desenmarañar las tramas más ocultas.

«La residencia» pone en un papel protagónico a Cordelia Cupp, la investigadora más popular y demandada del mundo, reconocida en su ambiente por su ingenio y confianza a la hora de abordar los desafíos más complejos.

Pero siempre, en algún momento, algo se puede complicar. La serie arranca cuando su carrera enfrenta un desafió sin precedentes cuando le asignan resolver el asesinato de AB Wynter, el jefe de acomodadores de la Casa Blanca.

La escena del crimen no puede estar más complicada. El asesinato ocurrió en uno de las tantas salas de agasajos durante una cena de Estado, de la que participaron jefes de Estado, políticos de renombre y hombres influyentes de la periferia del mundillo de la política.

Con el apoyo de su leal y escéptico compañero, el agente especial Edwin Park, Cupp se inmiscuye en una investigación llena de incógnitas. La escena del crimen, una mansión con 132 habitaciones, albergaba a 157 sospechosos. Cada uno tiene sus motivos y secretos que enturbian la investigación.

La tarea de descubrir al culpable se convierte en un laberinto de intrigas y engaños, poniendo a prueba las habilidades de la detective más astuta del mundo. ¿Podrá lograrlo? Habrá que poner play.