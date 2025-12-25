Planazo de Navidad: a qué hora se estrena el volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

Netflix estrena este jueves 25 de diciembre nuevos capítulos que formarán parte del volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things, la serie que causa furor a nivel mundial.

Los primeros cuatro episodios que formaron parte del volumen 1 titulado «Hechicero», se lanzaron en noviembre y dejó un final con múltiples interrogantes. Por esta razón los fanáticos de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, esperaron con ansias esta Navidad ya que esperan encontrar más respuestas con los tres capítulos que se publicarán en Netflix.

A qué hora se estrena el volumen 2 de Stranger Things 5

Netflix decidió dividir la quinta temporada en tres volúmenes con un total de ocho episodios:

Volumen 1: cuatro capítulos, disponibles desde el 26 de noviembre

Volumen 2: tres episodios

Episodio final: un capítulo especial de cierre

Muchos ingresaron a la plataforma de streaming desde temprano para ver los nuevos capítulos, sin embargo se encontraron con que aún no estaban. Según lo precisado por Netflix en Argentina, el horario de llegada será recién a las 22.

En tanto, el final de la ser se podrá conocer recién una semana después: el miércoles 31 de diciembre, en la previa de Año Nuevo.