Daira Marín y un 2021 para generar conciencia ambiental desde el deporte

El regreso a la actividad en la nueva normalidad impuesta por la pandemia no fue fácil para nadie y mucho menos para Daira Marín. La nadadora de aguas abiertas deja atrás un año bastante particular.

A lo largo del 2021, y al igual que a lo largo de toda su vida, la roquense buscó generar conciencia ambiental desde el agua y combinó sus proyectos personales con una exigente temporada en Europa en la que volvió a decir presente en el Circuito Mundial FINA de Ultramaratón.

Tras un 2020 complicado, donde estuvo meses sin poder entrenar en el agua, Daira regresó paulatinamente a las competencias regionales y brilló en más de una ocasión en las frías aguas de los lagos cordilleranos y también del Alto Valle. Ese regreso a la actividad le sirvió de preparación para llevar a cabo una gesta histórica.

En su habitual búsqueda de generar conciencia sobre el cuidado del agua y los recursos naturales, la nadadora se animó a completar el desafío el Desafío Itatí-Corrientes en apoyo a la campaña ecológica “Más agua, menos botellas” y se convirtió en la primera mujer en nadar los 70 kilómetros que unen a esas dos ciudades.

Luego de más de diez horas de nado en las aguas del río Paraná, la roquense de 26 años cumplió su objetivo con un impresionante registro de 10h 19m 25s.

“Personalmente no fue un año fácil. El balance es un poco amplio, por un lado fue bastante positivo en el sentido que pude dar un paso desde lo personal a lo deportivo. El deporte fue medio de educación y pude transmitir ciertos valores como la concientización del cuidado del ambiente, que es tan importante como los otros objetivos”, le explicó a Río Negro.

Aquella hazaña la llevo a convertirse en la protagonista del film: “Daira, la sabiduría del agua”, que cuenta la historia de la roquense y su pasión por el agua, la naturaleza con la intención de dejar un mensaje sobre el cuidado del ambiente y los recursos naturales.

Con la pasión y el amor por el agua como motor, la roquense se mantuvo fiel a su ideales a lo largo del año para no solo competir ante las mejores del mundo sino también buscar una vida mejor y más saludable para quienes la rodean.

En cuanto a su participación en el Circuito Mundial de Ultramaratón, la rionegrina no pudo repetir las actuaciones de años anteriores. No logró finalizar el Desafío Capri-Napoles y tampoco el del lago Ohrid, en Macedonia, aunque resaltó la importancia de aprender de lo que fue una temporada distinta.

“Ha sido un año de crecimiento, de poder concretar varios objetivos y en el que también tuve que enfrentar varios desafíos. Muchas formas nuevas y acomodarme a diferentes tipos de entrenamiento, el haber vivido la cuarentena y la pandemia no ayudó y fue un año de transformación. No sé si se me fue tan bien como me hubiera gustado, pero se que di lo mejor de mi cada día”, reflexionó.

A pesar de ello, Daira dio nuevas muestras de resiliencia. No se quedó con la fallida experiencia y una vez de regreso en el país volvió a enfocarse en la lucha por generar un planeta más saludable.

Así fue que unas semanas atrás fue la gran protagonista de una travesía única en el río Negro. Junto a otros deportistas nadó 55 kilómetros desde Neuquén a Roca llevando un mensaje de compromiso y alerta sobre el cuidado de las aguas. La actividad fue organizada por la Asamblea por el agua y la tierra de Fiske Menuco.

“Amo el agua. Desde que tengo uso de memoria nadar es algo que me conecta con la naturaleza, me da amor y felicidad. Me permite crecer y ver la vida con armonía. Nadar es mi camino”, le dijo a lo largo del 2021 a Río Negro y, más allá de los resultados, dejó en claro la importancia de conectarse con la naturaleza que nos rodea.