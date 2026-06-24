Argentina imbatible: es una de las cuatro selecciones sin goles en contra en el Mundial 2026

La Selección Argentina tuvo un arranque inmejorable en el Mundial 2026 y eso se refleja en las estadísticas porque es una de las cuatro que hasta el momento sostienen la valla invicta en este torneo, una virtud importante de cara a los cruces de eliminación directa.

El conjunto albiceleste logró esa marca tras vencer por 3-0 a Argelia y por 2-0 a Austria. En esos dos compromisos apenas permitió una situación que requirió intervención de Dibu Martínez, una estadística que refleja el dominio mostrado por el equipo en el inicio del certamen.

Junto con Argentina, solo España, México y Ghana conservan su arco invicto entre los 48 participantes de la Copa del Mundo. Los europeos empataron 0-0 con Cabo Verde y luego golearon 4-0 a Arabia Saudita, mientras que los mexicanos derrotaron 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur.

Por su parte, los africanos superaron 1-0 a Panamá e igualaron sin goles frente a Inglaterra.

Detrás de ese cuarteto aparecen varias selecciones que apenas recibieron un tanto en dos presentaciones. En ese lote figuran Estados Unidos, Canadá, Brasil, Marruecos, Escocia, Colombia, Ecuador, Portugal, Bélgica y Francia, todos todavía con números defensivos destacados.

Los datos oficiales de FIFA también remarcan la seguridad que mostró la Albiceleste en su área. Mientras otros equipos necesitaron una gran cantidad de atajadas para sostener sus resultados, el arquero argentino solo debió intervenir una vez en los primeros 180 minutos de competencia.

En el extremo opuesto de la tabla aparece Túnez, que sufrió nueve goles y es la selección más vulnerada del torneo hasta el momento. También presentan registros elevados Uzbekistán, con ocho tantos recibidos, y Qatar, Irak y Curazao, que ya sufrieron siete.

Con una defensa sólida, un arquero casi sin trabajo y dos triunfos consecutivos, Argentina ratificó su candidatura en el Mundial 2026. La tercera fecha de la fase de grupos (este sábado contra Jordania a las 23) será una nueva oportunidad para extender una racha que, por ahora, la ubica entre las selecciones más confiables del campeonato.