Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella y aceptó el resultado electoral

Victoria de Abelardo de la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia. Foto: NA

Iván Cepeda reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, tras la victoria del opositor en el balotaje del domingo por una diferencia de 250.830 votos.

Colombia: Cepeda reconoció el triunfo de De la Espriella

En un mensaje en la red X, el excandidato del Pacto Histórico y aliado del presidente Gustavo Petro expresó: “He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, informó El Espectador.

Y agregó: “Lo hago como un acto de responsabilidad democrática”.

Cepeda anunció que ejercerá una oposición democrática, vigilante y constructiva, lo que implica que aceptará la banca en el Senado que le corresponde tras haber quedado segundo en la contienda electoral.

Los resultados oficiales del escrutinio dieron la victoria a De la Espriella, con 12.959.542 votos (49,66%), frente a los 12.708.712 sufragios de Cepeda (48,7%).

En Colombia, el preconteo tiene carácter informativo, mientras que el escrutinio realizado por jueces y comisiones escrutadoras constituye el resultado oficial del proceso electoral.

Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y político de ultraderecha de 47 años, asumirá el 7 de agosto para un período de cuatro años. El Pacto Histórico será la primera minoría en ambas cámaras, y De la Espriella, sin una bancada propia fuerte, deberá buscar alianzas con otros partidos de derecha para gobernar.

Además, Cepeda ratificó denuncias contra la campaña del presidente electo, subrayando que su reconocimiento “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”. Entre esos hechos mencionó el apoyo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y denuncias sobre una supuesta campaña de compra de votos.

NA