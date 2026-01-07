Argentina quedó eliminada de la United Cup frente a Suiza

La ilusión albiceleste llegó a su fin. Esta madrugada, Argentina cayó frente a Suiza por los cuartos de final de la United Cup y quedó eliminada del torneo mixto que abre la temporada en Australia y sirve de antesala al primer Grand Slam del año.

La serie frente a los helvéticos comenzó con el duelo femenino, entre Solana Sierra y Belinda Bencic, que en la previa sería el más difícil y así fue. No hubo equivalencias y la marplatense poco pudo hacer ante la 11° del ranking WTA. Fue doble 6-2 en 1 hora y 17 minutos.

Luego, el protagonismo se trasladó a Sebastián Báez y Stan Wawrinka, que saltaron a la cancha en Perth. El bonaerense nuevamente mostró una gran imagen y venció con autoridad al histórico suizo, ganador de 3 Grand Slam. Fue 7-5 y 6-4 en 1 hora y 38 minutos de juego. De esta forma, el 43° del mundo cierra un torneo con un andar perfecto, donde ganó sus tres partidos y derrotó a Taylor Fritz, 6° en el ranking ATP.

Báez fue la figura argentina en la United Cup.

Como era de esperarse, todo se definió en el dobles. Por el lado argentino, jugaron Guido Andreozzi y María Carlé. Del otro lado de la red se encontraban Bencic y Jakub Paul. Fue un encuentro donde hubo gran cantidad de errores argentinos, que fueron aprovechados por los europeos. Argentina nunca se pudo meter en el partido y cayó por doble 6-3.

El seleccionado argentino cierra una gran competencia, donde por primera vez avanzó a la segunda ronda en una zona difícil, compuesta por dos potencias del deporte, como Estados Unidos y España. En semis, Suiza se verá las caras frente al equipo norteamericano.

Etcheverry eliminado de Hong Kong

Además de la United Cup, se está jugando el torneo ATP 250 de Hong Kong. Tomás Etcheverry era el único sobreviviente argentino, pero este miércoles quedó eliminado. El platense tuvo un duro duelo frente a Lorenzo Musetti (7°) por los octavos de final del certamen. A pesar de ganar el primer set (7-6), el italiano mostró toda su jerarquía y se quedó la segunda y tercera manga por 6-2 y 6-4, respectivamente.