Atención Scaloni: triunfo de Austria y empates de Argelia y Jordania antes del Mundial
Los rivales de la Selección Argentina en el Mundial disputaron amistosos en la fecha FIFA: los argelinos igualaron con Uruguay y los jordanos con Nigeria, mientras que los austríacos vencieron a Corea del Sur.
La Selección de Uruguay, que dirigida por Marcelo Bielsa, igualó 0-0 con Argelia, en un amistoso que se disputó en el Allianz Stadium de Turín. Por otra parte, Jordania -otro rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026- igualó por 2-2 con Nigeria en Turquía.
El conjunto argelino igualó por 0-0 frente a Uruguay en Italia. Tras el partido, se desató el caos: fanáticos del seleccionado africano invadieron el campo de juego con bengalas.
✈️ 𝐂𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨— AUFTV (@auftv_oficial) March 31, 2026
Por la vía aérea, lo tuvo Ronald Araujo.
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Uruguay había iniciado la fecha FIFA con igualdad 1-1 ante Inglaterra, mientras que Argelia había goleado 7-0 a Guatemala.
👌🏻𝐋𝐨 𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲…— AUFTV (@auftv_oficial) March 31, 2026
Nuevamente cerca del 1-0, esta vez Giorgian De Arrascaeta elevó el remate.
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Por otra parte, los jordanos empataron por 2-2 con Nigeria en el Mardan Stadyumu de Antalya, Turquía. Además, Austria se impuso por 1-0 a Corea del Sur, como local en el Ernst-Happel-Stadion.
Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo. Argentina -vigente campeona- integra el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio frente a los argelinos en Kansas.
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