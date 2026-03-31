Atención Scaloni: triunfo de Austria y empates de Argelia y Jordania antes del Mundial

Uruguay empató sin goles con Argelia, rival de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

La Selección de Uruguay, que dirigida por Marcelo Bielsa, igualó 0-0 con Argelia, en un amistoso que se disputó en el Allianz Stadium de Turín. Por otra parte, Jordania -otro rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026- igualó por 2-2 con Nigeria en Turquía.

El conjunto argelino igualó por 0-0 frente a Uruguay en Italia. Tras el partido, se desató el caos: fanáticos del seleccionado africano invadieron el campo de juego con bengalas.

✈️ 𝐂𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨



Por la vía aérea, lo tuvo Ronald Araujo.



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Uruguay había iniciado la fecha FIFA con igualdad 1-1 ante Inglaterra, mientras que Argelia había goleado 7-0 a Guatemala.

👌🏻𝐋𝐨 𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲…



Nuevamente cerca del 1-0, esta vez Giorgian De Arrascaeta elevó el remate.



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Por otra parte, los jordanos empataron por 2-2 con Nigeria en el Mardan Stadyumu de Antalya, Turquía. Además, Austria se impuso por 1-0 a Corea del Sur, como local en el Ernst-Happel-Stadion.

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo. Argentina -vigente campeona- integra el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio frente a los argelinos en Kansas.