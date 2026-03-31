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Atención Scaloni: triunfo de Austria y empates de Argelia y Jordania antes del Mundial

Los rivales de la Selección Argentina en el Mundial disputaron amistosos en la fecha FIFA: los argelinos igualaron con Uruguay y los jordanos con Nigeria, mientras que los austríacos vencieron a Corea del Sur.

Redacción

Por Redacción

Uruguay empató sin goles con Argelia, rival de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Uruguay empató sin goles con Argelia, rival de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

La Selección de Uruguay, que dirigida por Marcelo Bielsa, igualó 0-0 con Argelia, en un amistoso que se disputó en el Allianz Stadium de Turín. Por otra parte, Jordania -otro rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026- igualó por 2-2 con Nigeria en Turquía.

El conjunto argelino igualó por 0-0 frente a Uruguay en Italia. Tras el partido, se desató el caos: fanáticos del seleccionado africano invadieron el campo de juego con bengalas. 

Uruguay había iniciado la fecha FIFA con igualdad 1-1 ante Inglaterra, mientras que Argelia había goleado 7-0 a Guatemala.

Por otra parte, los jordanos empataron por 2-2 con Nigeria en el Mardan Stadyumu de Antalya, Turquía. Además, Austria se impuso por 1-0 a Corea del Sur, como local en el Ernst-Happel-Stadion.

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo. Argentina -vigente campeona- integra el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio frente a los argelinos en Kansas.


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La Selección de Uruguay, que dirigida por Marcelo Bielsa, igualó 0-0 con Argelia, en un amistoso que se disputó en el Allianz Stadium de Turín. Por otra parte, Jordania -otro rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026- igualó por 2-2 con Nigeria en Turquía.

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