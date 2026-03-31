Botafogo despidió a Martín Anselmi, busca DT y analiza tres candidatos argentinos

Vojvoda, Crespo y Palermo vienen de experiencias en el Brasileirao y suenan como sucesores de Anselmi en Botafogo.

Martín Anselmi duró menos de tres meses como director técnico de Botafogo. El ex entrenador de Porto había firmado un contrato por dos años en enero, pero el 22 de marzo fue despedido de su cargo. Durante su ciclo, los resultados no acompañaron: quedó eliminado en cuartos de final del Campeonato Carioca, cayó en la fase 3 del repechaje de la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil y solo ganó dos de seis partidos en el Brasileirao.

Tras su salida, asumió de manera interina Rodrigo Bellão, pero el equipo no logró reaccionar: fue goleado 4-1 por Athletico Paranaense y actualmente se ubica 17°, en zona de descenso. Ante este panorama, John Textor, dueño del Fogão, ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante y hay tres entrenadores argentinos en carpeta, todos con experiencia en el fútbol brasileño.

Uno de los principales candidatos es Juan Pablo Vojvoda, quien recientemente fue despedido de Santos, el club de Neymar. El entrenador tuvo un extenso ciclo en Fortaleza, donde dirigió 310 partidos, ganó dos Copas del Nordeste y tres títulos estaduales, y además alcanzó una final de Copa Sudamericana.

Otro nombre fuerte es el de Hernán Crespo, que también fue destituido recientemente, en San Pablo. Su salida del conjunto paulista sorprendió y ahora aparece como una opción concreta para asumir en Río de Janeiro.

Por último, Martín Palermo es la tercera alternativa que analiza la dirigencia. El Titán realizó una buena campaña en Fortaleza el año pasado, aunque no logró evitar el descenso y decidió renunciar, pese a la intención del club de retenerlo.

Además, en la lista también aparecen entrenadores brasileños: Tité, Fernando Diniz y Franclim Carvalho, quienes completan el abanico de opciones para asumir en el conjunto carioca.