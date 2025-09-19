Brutal accidente en la Fórmula 2: el piloto que volvió a pista, provocó un caos y recibió una dura sanción

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 2 terminó antes de lo previsto por un violento accidente entre el checo Roman Stanek y el británico John Bennett. El incidente interrumpió la sesión con bandera roja y desató una fuerte polémica por la maniobra del piloto checo.

La colisión se produjo cuando restaba poco más de un minuto para que termine la clasificación. Roman Stanek, del equipo Invicta Racing, perdió el control de su monoplaza en la frenada de la primera curva, pasó de largo, se reincorporó de forma imprudente a la pista y se cruzó con John Bennett (Van Amersfoort Racing). El impacto fue inevitable, ambos autos sufrieron daños importantes, aunque afortunadamente los pilotos salieron ilesos.

¡Insólito accidente en la #F2! Sobre el final de la clasificación, Stanek y Bennett protagonizaron un fuerte choque que provocó que la sesión se de por finalizada.



📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/80b0WyRB6y — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

El enojo de Bennett quedó registrado en la radio: «Choque en la curva 1. Stanek acaba de reincorporarse completamente a la línea de carrera y me ha embestido. ¿Qué carajo, hombre?», reclamó. La maniobra también fue duramente criticada en la transmisión oficial: “Lo tienen que echar del fin de semana. Es una locura total. Nunca en mi vida vi esto”, lanzó uno de los comentaristas de ESPN.

La FIA responsabilizó por completo a Stanek y lo sancionó con la pérdida de cinco posiciones en la grilla. Más tarde, el organismo agravó la penalización al eliminarle su mejor vuelta, por lo que el checo largará último en la carrera principal del domingo.

En lo deportivo, la pole position fue para el estadounidense Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) con un tiempo de 1:54.791, seguido muy de cerca por el italiano Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) y Gabriele Minì (PREMA Racing). Bennett, en tanto, finalizó 15º tras el accidente.

La actividad continuará este sábado con la carrera sprint a las 7:15 (hora Argentina), mientras que el domingo se disputará la prueba principal a las 4.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el primer día de entrenamiento del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto no ocultó su frustración luego de cerrar último en los entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El argentino admitió que la jornada fue complicada y que deberán trabajar intensamente para mejorar de cara a la clasificación.

Franco Colapinto terminó en el fondo de la tabla, a 648 milésimas de su compañero Pierre Gasly y a 355 de Fernando Alonso, el penúltimo. La diferencia pudo haber sido menor, pero un roce contra el muro en su último intento lo obligó a abortar la vuelta rápida.

«Nos está costando mucho en esta pista con tantos baches y un circuito callejero con tanta curva lenta. Hicimos unos cambios que mejoraron algunas cosas. Hay que trabajar para el sábado, fue un día difícil y estamos muy, muy lejos«, reconoció Colapinto en diálogo con ESPN.

El equipo Alpine apostó por una arriesgada puesta a punto con poca carga aerodinámica para compensar la falta de potencia del A525 en las rectas. Si bien esa estrategia le permitió alcanzar gran velocidad en los sectores rápidos, lo dejó en desventaja en las curvas lentas y en los frenajes exigentes. “El compromiso que tenemos es ese, el de baja carga”, explicó el argentino para cerrar su análisis del día.

Ahora, Colapinto buscará revertir la tendencia en la tercera práctica del sábado, previa a la clasificación que ordenará la grilla de salida para la carrera principal del domingo en Bakú.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica Libre 2: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8 (Argentina) / 15 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)