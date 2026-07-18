Mbappé superó a Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé hizo un doblete ante Inglaterra, en el encuentro por el tercer lugar. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una de las grandes duelos de la historia de los Mundiales. Mientras el capitán de la Selección Argentina esperaba la final como el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA, el delantero francés lo superó con los dos tantos que le hizo a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

El encuentro terminó a favor del seleccionado inglés por 6-4, que obtuvo así la medalla de bronde y se subió al podio en la Copa del Mundo.

Los goles de Mbappé para Francia para ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Tras los partidos disputados en el Mundial 2026 frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra (en los últimos dos no marcó), Messi alcanzó los 21 goles y se colocaba como el máximo anotador de todos los tiempos.

🇫🇷⚽KYLIAN MBAPPÉ para el descuento, 1-4 de FRANCIA ante Inglaterra.



➡️Mbappé iguala a Messi con 21 goles en los Mundiales y pasa al frente como goleador en este mundial con 9. pic.twitter.com/4q2PFBxcyR — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) July 18, 2026

El crack rosarino superaba con creces la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose y amplió un registro construido a lo largo de seis ediciones del torneo. Le queda la final con España el domingo.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES!! DOBLETE DE MBAPPÉ PARA ANOTAR EL 3-4 VS. INGLATERRA… ¡Abróchense los cinturones!



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Sin embargo, Messi ahora ya no encabeza la tabla histórica de goleadores debido a que Mbappé llegó a los 22 al marcar un doblete frente a Inglaterra.

El último del francés había sido en cuartos de final frente a Marruecos, que se sumó a sus tantos ante Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente; además, en fase de grupos, logró dobletes frente a Senegal e Irak.

La lista de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales