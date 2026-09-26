¿Cuándo vuelve a correr Colapinto? Días y horarios en Malasia

Franco Colapinto no tuvo el sábado deseado en Bakú: el argentino chocó contra Pierre Gasly en la vuelta 37 del Gran Premio de Azerbaiyán y ambos pilotos de Alpine debieron abandonar la carrera.

Una maniobra arriesgada y muy difícil de ejecutar terminó con una buena actuación hasta ese momento de Colapinto en el circuito callejero, ya que en el momento del accidente, se ubicaba 10° y en zona de puntos.

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Pero el argentino tendrá revancha rápidamente. El próximo fin de semana, desde el 4 al 6 de octubre, el pilarense tendrá un nuevo desafío en el Gran Premio de Bahréin. Originalmente, esta carrera estaba programada en abril y sería la cuarta fecha de la temporada. Sin embargo, por el conflicto bélico en Medio Oriente se suspendió y se reprogramó.

Como esta situación todavía se mantiene, la organización tomó una peculiar medida: realizar el GP de Bahréin pero en Malasia, en el Circuito Internacional de Sepang. De esta forma, la Fórmula 1 regresa a este lugar después de 9 años, ya que la última carrera aquí se celebró en 2017.

El circuito de Sepang, donde Colapinto buscará recomponerse tras el error en Bakú.

Al tener un huso horario muy diferente al de Argentina, los horarios de este Gran Premio serán de madrugada para el fanático albiceleste. Tal es así, que la carrera del domingo será a las 4:00.

Luego, se vendrá el GP de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay, que se correrá del 9 al 11 de octubre. Será el cierre del triplete consecutivo en Asia, en la antesala de lo que será la gira americana.

Los horarios del Gran Premio de Bahréin

Viernes 2 de octubre

Prácticas Libres 1: 1:30 horas

Prácticas Libres 2: 5:00 horas

Sábado 3 de octubre

Prácticas Libres 3: 1:30 horas

Clasificación: 5:00 horas

Domingo 4 de octubre