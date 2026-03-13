Cuenta regresiva en Allen para el Provincial de Canotaje

La Asociación Civil Allen Rema (ACAR) y la Federación Rionegrina de Canotaje tienen a su cargo la inscripción y la fiscalización del torneo Provincial la disciplina que se realizará el 21 y 22 de marzo en la Isla 16, el balneario de Allen.

Desde la organización, confirmaron que el próximo lunes 16 de marzo es la fecha límite para que clubes y palistas de toda la región aseguren su lugar en la segunda fecha del campeonato.

De esta manera se espera la participación de delegaciones de Río Negro, Neuquén y La Pampa, entre otras. «Estamos en la recta final. El interés de los clubes de toda la provincia demuestra que Allen es una plaza muy querida por los palistas. El lunes 16 cerramos el padrón para terminar de pulir los detalles de una competencia que promete ser histórica para nuestra Isla 16», señalaron desde la comisión directiva de la ACAR.

Por su parte, la Asociación Civil Allen Rema se encuentra en los preparativos para recibir a los competidores, familias y público en general. El ambiente deportivo del Alto Valle se prepara para uno de los fines de semana más intensos del año.

Las inscripciones se reciben en fedrncanotaje@outlook.com.ar. Los interesados en anotarse tienen tiempo hasta el 16 de marzo.