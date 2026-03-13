El Campeonato Argentino de fútbol para veteranos tuvo su lanzamiento en Fernández Oro

En una conferencia de prensa se presentó la XXI edición del Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos, a jugarse del 9 al 12 de octubre en la provincia de Río Negro; de la misma participaron Néstor Floris, actual presidente de FAFUV (Federación Argentina de Fútbol para Veteranos), Gustavo Amati, intendente de Fernández Oro (Río Negro), Marcelo Corvalán, Secretario General de la Asociación Civil Tiro Fútbol Club de General Roca, organizadores de la presente edición, y Jonathan Almeida, del área de Deportes del Gobierno de Río Negro.

El lanzamiento, que se realizó el jueves en Fernández Oro, dejó abrochado que las categorías Seniors, Maxi, Súper y Máster disfrutarán de los campos de juego del Alto Valle rionegrino, y con un cupo de equipos que superaría los 60 participantes entre las cuatro categorías.

Dirigentes de distintas instituciones estuvieron en el lanzamiento oficial.

«Coincidimos que regresar a esta zona es siempre reencontrarnos con excelentes campos de juego, que es lo que el veterano anhela a la hora de jugar, pisar pasto, césped; las expectativas son muy buenas al día de la fecha ya que hay una cantidad considerable de confirmaciones y desde distintos puntos geográficos del país, seguramente el cupo de anotados será similar a las mejores ediciones. En este último punto quiero contarles que nuestra Federación -hoy- la componen asociaciones de casi todo el país (15 en total) y seguimos trabajando para que otras puedan sumarse», afirmó el presidente Néstor Floris en la conferencia.

Y seguido, agregó: «Obviamente habrá un movimiento socioeconómico importante, de eso no tengan dudas porque sucede cada vez que FAFUV se traslada a una ciudad con sus competencias».

El presidente fue frontal y preciso con las autoridades presentes, «Gracias por recibirnos en este hermoso lugar, en esta provincia que ya vamos por la cuarta visita desde que iniciamos este camino con el fútbol de veteranos»; y repitió el agradecimento, «gracias por apoyar a la Asociación Tiro Futbol Club para que organice este evento en el mes de octubre, nosotros con nuestro grupo de trabajo siempre acercamos la fiscalización y seguro saldrá un torneo lindo porque los predios que visitamos son de lo mejor para este tipo de campeonatos».

Otras autoridades de FAFUV presentes en el Centro Cultural de la Fernández Oro fueron: Hilda Millar (Vicepresidente), Raúl Martínez (Tesorero) y Daniel Schneider (Coordinador de predios).

Desde la organización de este XXI Campeonato Argentino se encargó de brindar los primeros detalles el Secretario General de la Asociación Tiro Fútbol Club de General Roca, Marcelo Corvalán: «Tenemos marcadas expectativas, y el placer de ser organizadores. Venimos trabajando desde el año pasado atrás de esto y estamos a la altura de lo que significa un Campeonato Argentino; ya hay mucho movimiento en cuanto a las inscripciones y eso es alentador para todos».

Tiro Fútbol Club es una asociación afiliada a la FAFUV y sus directivos y socios se encuentran llevando tareas de construcción de una ciudad deportiva en un predio de 15 hectáreas, en General Roca, distante a unos 28 kilómetros de Fernández Oro.

Para la competencia se supo que serán dos los predios a utilizar. En los primeros días todo se centrará en La Masía (12 canchas de césped en muy buenas condiciones) y ubicadas en Fernández Oro, entre rutas Provincial 65 y Nacional 22. Sus cercanías con General Roca (28 km), Cipolletti (6 km) y Neuquén (12 km) se presenta estratégico para las futuras delegaciones participantes.

Para el segundo tramo del campeonato (domingo y lunes) todo se centrará en el Predio Los Alamos (Cipolletti).

También hicieron uso de la palabra del acto presentación del XXI Campeonato Argentino el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati y Jonathan Almeida, de Deportes del Gobierno de Río Negro.

Ambos enfatizaron su apoyo a los organizadores y resaltaron que Fernández Oro les abre los brazos al fútbol de veteranos del país.

De esta manera, el fútbol amateur nacional ya entró en cuenta regresiva esperando el pitazo inicial para comenzar a disfrutar de los atractivos turísticos, gastronómicos y sociales que acompañan -de forma simultánea- este masivo evento anual.

Cabe destacar que las restantes cuatro categorías verán acción en Necochea, pero en el mes de noviembre del presente año.