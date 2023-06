El curioso episodio de Alejandro Garnacho con un hincha tras el partido con Indonesia

La gira de la Selección argentina por Asia dejó varias perlitas producto del furor de los fanáticos. Fue precisamente en el partido de hoy contra Indonesia, donde uno de ellos logró burlar la seguridad y tomarse una fotografía -a como dé lugar- con Alejandro Garnacho en el campo de juego.

La curiosa situación aconteció ocurrió cuando el partido había finalizado. En medio del saludo entre los futbolistas de ambos equipos, tomó protagonismo un sujeto vestido con una bermuda gris y una camiseta dividida con los colores de la Argentina e Indonesia y el número 49 que utiliza el delantero en el Manchester United.

El joven corrió hacia donde estaban los jugadores y fue directamente a encarar a Garnacho. Con su teléfono celular en la mano y los corpulentos hombres de la seguridad persiguiéndolo, alcanzó a sacarse una selfie antes de ser capturado.

Momen saat seorang suporter Indonesia masuk ke lapangan untuk selfie bareng Garnacho #bolanettimnasday #bolacomtimnasday pic.twitter.com/rNB5fGkCS9 — BOLA.COM (@bolacomID) June 19, 2023

Luego, mientras era retirado del campo, se lo vio sonriente y feliz por haber logrado el objetivo. Incluso llegó a dialogar con la cadena de deportes ESPN.

“Estoy emocionado. Soy un gran fanático de Garnacho y por fin pude tener una foto con él”, expresó orgulloso. “Yo solo le dije si me podía tomar una foto con él, pero no me respondió nada… Estoy sin palabras”, completó con la sonrisa que decretaba el mejor día de su vida.

Fans yang memasukki lapangan setelah pertandingan selesai, dan mendapatkan selfie dengan Alejandro Garnachopic.twitter.com/anppSJtC7R — FaktaBola (@FaktaSepakbola) June 19, 2023

Los gestos de Alejandro Garnacho que enloquecieron a los hinchas argentinos

Alejandro Garnacho es uno de los futbolistas que más expectativa genera en los hinchas de la Selección argentina, no solo por su calidad, sino también porque, pese a haber nacido en España, decidió jugar para nuestro país.

En este caso, las redes se revolucionaron cuando se vieron imágenes del futbolista del Manchester United cantar el himno argentino, en la previa del partido ante Indonesia.

También generó un gran revuelo que deciera cambiar la fotografía de su perfil en Instagram. El joven escogió compartir su retrato portando la casaca albiceleste.