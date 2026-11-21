Trasladaron en un vuelo sanitario a un operario de 47 años. Foto: Bomberos RDLS

Un trabajador de 47 años sufrió traumatismos múltiples durante un accidente laboral en el yacimiento Los Toldos 2, en cercanías de Rincón de los Sauces. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en un vuelo sanitario desde el hospital de esa localidad.

El hecho ocurrió este sábado 21 de noviembre y habría involucrado a cuatro operarios. Según informó el medio El Rinconense, el accidente se produjo durante una maniobra con un sistema hidráulico utilizado para elevar estructuras metálicas en el interior de un tanque.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, el mecanismo habría fallado y una de las estructuras, conocidas como platos, cayó sobre los trabajadores. Uno de ellos habría quedado atrapado debajo y sufrió las lesiones de mayor gravedad.

El operario presentó traumatismos múltiples, con compromiso de tórax, abdomen y pelvis, por lo que se dispuso su derivación mediante un vuelo sanitario.

Cómo fue el operativo de emergencia en Los Toldos 2

Los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces informaron que alrededor de las 15 se activó el servicio para colaborar con el traslado aéreo del trabajador.

Una dotación, a cargo del segundo jefe del cuerpo activo, se dirigió al lugar y realizó tareas preventivas y de seguridad durante el aterrizaje y el despegue del helicóptero. También colaboró con la carga del paciente.

En el operativo participaron personal policial, del hospital, de la empresa SYNERGY, Defensa Civil, Tránsito Municipal y Bomberos.

Los otros tres trabajadores también resultaron afectados: uno habría sufrido una lesión en un pie y fue trasladado para realizarse estudios médicos, mientras que los otros dos recibieron atención por golpes y lesiones menores.