El festejo con puño cerrado de Juan Martín Del Potro en la tribuna por el tanto de Boca.

Boca tuvo un arranque contundente en la final de la Copa Sudamericana y Santiago Ascacibar abrió el marcador a los 16 minutos contra el Atlético Mineiro. El equipo de Rodolfo Arruabarrena impuso las condiciones en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y el mediocampista convirtió segundos después de que la anularan un tanto por fuera de juego.

Luego de varias situaciones de peligro en el primer cuarto de hora, incluido un tiro en el travesaño de Miguel Merentiel por un inédito blooper del arquero Everson y el mencionado gol invalidado por off side del exjugador de Estudiantes de La Plata, el Xeneize rompió el cero tras un tiro de esquina a favor.

Tras un despeje de la defensa del elenco brasileño, Leandro Paredes limpió la acción sobre el costado para que Lautaro Blanco lanzara un nuevo centro.

#Sudamericana | ¡GOOOOOOL DEL RUSO SANTIAGO ASCACIBAR! ¡LO FESTEJÓ HASTA DEL POTRO! En Barranquilla, #Boca le gana 1-0 a #AtléticoMineiro por la Gran Final. #LaGranConquista https://t.co/AsKlFWJjZh — Senior Prode ⭐⭐⭐ (@ElProdeOriginal) November 21, 2026

Tomás Aranda sacó un remate rasante que Ruan Tressoldi no logró despejar y Ascacibar irrumpió en el área chica para disparar de primera: su potente tiro fue imposible de atajar para el arquero rival.

Juan Martín Del Potro, histórico tenista argentino y reconocido hincha de Boca, fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial celebrando en la tribuna del estadio colombiano.

👋🎾 ¡HOLA DELPO! 💙💛💙 👏🇦🇷 Juan Martin #DelPotro presente en el estadio 🇨🇴 para vivir la final de la Copa #Sudamericana #BocaJuniors https://t.co/ZZqHxC4zXj — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) November 21, 2026

Ascacibar volvió a destacarse por su olfato goleador en el área rival. El mediocampista de 29 años convirtió 10 goles en 48 partidos del 2026, al punto de que marcó en todas las competiciones que disputó Boca en el año: cinco por el torneo local (dos en el Apertura y 3 en el Clausura), tres en la Sudamericana, uno en la Copa Argentina y uno en la Libertadores.