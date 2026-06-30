El guiño del presidente de Barcelona a Julián Álvarez: «Los deseos se hacen realidad»

En medio del Mundial 2026, la novela del mercado de pases la protagoniza Julián Álvarez. Post partido ante Austria, la Araña declaró su deseo de vestir la camiseta del Barcelona, lo que encendió el enojo en el Atlético Madrid: «Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es una transferencia», remarcó el delantero hace unos días.

Tras esta declaración, los fanáticos del Colchonero mostraron su bronca con el argentino y el Aleti no lo incluyó en la presentación de la camiseta para la próxima temporada. Además, se rumorea que el Cholo Simeone no lo tendrá en cuenta.

Con este panorama, el que se metió en el tema fue Joan Laporta. El presidente del Barcelona se refirió al deseo de los futbolistas de vestir la camiseta culé: «La mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, quieren venir al Barça«.

Luego, dio un fuerte guiño hacia la posible llegada del campeón del mundo: «Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos. Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barça«, sentenció.

Con respecto a las negociaciones, según los medios españoles, el Barcelona decidió enfriar las charlas y retomar las conversaciones después de que termine la participación de la Selección Argentina en el Mundial, para que no afectar el rendimiento de la Araña.

El equipo blaugrana ya sabe que deberá realizar una nueva oferta, ya que la primera propuesta de 100 millones ni siquiera fue considerada por el Colchonero. A pesar de que el Atlético Madrid recalcó que solo saldría por la clausula (500 millones), se rumorea que evaluarían una oferta si es superior a 150 millones.

La novela del mercado de pases recién comienza y tendrá varios episodios en las próximas semanas. Lo que está claro es que es muy difícil que vuelva a vestir la camiseta del Atlético de Madrid.