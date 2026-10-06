El impensado rol que tendrá el Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi

Alejandro «Papu» Gómez tendrá un rol particular durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante Benín porque será comentarista en Kuwait. El campeón del mundo, que no estará esta noche en el Monumental, viajó al país asiático para participar de la transmisión de la cadena Sasha Sasha y estará vinculado de otra manera al último partido del capitán con la Albiceleste.

El mediocampista había sido invitado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto al resto de los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, su reciente incorporación a Forte Virtus, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos, complicó su traslado a Buenos Aires.

Finalmente, Gómez participará de la cobertura del partido desde Kuwait. La señal anunció su presencia a través de un mensaje en el que detalló cómo será la transmisión.

“Con los comentarios de Fares Awad, disfruta del estudio analítico del partido de despedida de Messi con Argentina presentado por Al-Khalasi, con la participación del campeón mundial Papu Gómez y la estrella internacional Mido”, informó la cadena.

El exmediapunta de Arsenal, San Lorenzo y Atalanta no volvió a reunirse con sus antiguos compañeros del seleccionado desde los festejos por la consagración en Qatar. Tiempo después recibió una sanción por doping y recién regresó oficialmente a las canchas en noviembre de 2025, cuando jugó para Calcio Padova en la Serie B de Italia.

Con información de TyC Sports