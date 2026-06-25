El plan de Real Madrid para llevar adelante la operación retorno de Nico Paz en una cifra millonaria

Nico Paz está en la mira del Real Madrid que podría activar la cláusula de recompra.

Real Madrid estaría decidido a activar la cláusula de recompra del mediocampista de la Selección Argentina, Nicolás Paz, quien actualmente milita en el Como 1907 de la Serie A, aseguran este jueves los medios italianos.

El plan del Merengue es abonar los 9 millones de euros en los que está valorada dicha opción y luego ofrecerle al propio Como la posibilidad de adquirir su ficha en 60 millones. Si es rechazada, otros clubes interesados ingresarían en la negociación.

Paz, una de las máximas figuras del Calcio en la última temporada y pieza clave en el equipo dirigido Cesc Fàbregas, habría comunicado inicialmente al club madrileño su intención de continuar en el elenco italiano, que jugará la Champions League por primera vez en su historia.

Formado en su cantera, Real Madrid lo dejó partir en 2024 a Como pero incluyó una opción de recompra y conservó el 50 % de sus derechos económicos.

La Casa Blanca tiene tiempo hasta el 30 de junio para ejecutar la operación. De no hacerlo, mantendrá hasta 2027 una serie de derechos sobre el argentino, entre ellos la capacidad de decisión ante una eventual transferencia a un tercer equipo y el derecho a recibir el 50% de una futura venta.