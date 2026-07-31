El Potro Luis irá por la conquista del título argentino de los Cruceros en Roca

El Potro roquense tendrá la gran oportunidad de conquistar el título argentino de los cruceros ante su público.

Christian El Potro Luis tendrá la posibilidad de combatir por el título argentino crucero de la Federación Argentina de Box. Será una gran oportunidad para el boxeador roquense, que buscará quedarse con el cinturón de su categoría que está vacante. La velada se realizará el sábado 22 agosto en el gimnasio polideportivo Gimena López de General Roca. Luis viene sumando experiencia en el ámbito profesional y se encuentra bien ubicado en el ranking nacional luego de combatir en distintos escenarios y también en el terreno internacional.

En la actualidad, el púgil roquense se encuentra en el tercer lugar del escalafón argentino y tendrá la chance de cruzarse ante Salvador Veneno Piccolo de Buenos Aires.

El bonaerense se ubica en el puesto 11 a nivel nacional y marcha invicto en seis presentaciones. Llegará a Roca en busca del título en juego.

“Es un rival fuerte de mucha altura, mide por encima del metro noventa. Estoy acostumbrado a rivales más altos, al ser más bajo para la categoría, pero me adapto bien con boxeadores altos. Tiene mucho recorrido amateur y experiencia que es importante. Está invicto y es diestro por eso estamos trabajando en nuestras virtudes para sacar ventaja y llevarnos la pelea”, resaltó El Potro sobre las características de su contrincante.

“No tiene muchos errores, es un buen boxeador y maneja bien la distancia. Estamos buscando potenciar mis virtudes que consideramos es donde le podemos hacer daño”, amplió el roquense.

Con respecto a la etapa final de preparación en la que se encuentra se mostró confiado. “Estamos entrenando a full, haciendo guanteo y buscando sparrings para acelerar la preparación. Llego bien a la pelea, siento que soy un boxeador más maduro con mayor experiencia nacional e internacional y eso me brinda tranquilidad para pensar en lo que viene”.

A lo largo de su carrera profesional, Christian Luis suma un total 14 combates profesionales, con 5 derrotas y sin empates. Se enfrentó con rivales de la talla de Agustín Marini, sexto en el ranking argentino y en el ámbito internacional sumó experiencia enfrentando el año pasado en Letonia a Milans Volkovs, por el título Internacional Crucero de la IBF.

En su primera presentación fuera del país se midió en Rusia con el invicto local, David Dzukaev, en 2024. Luego, en Chile noqueó al local Gerardo Mellado y en Libia se midió con el cubano Mike Pérez en un combate que finalizó sin decisión.

El festival en Roca tendrá dos combates de semifondo. En uno de ellos se pondrá en juego el título Sudamericano Cono Sur Pluma, donde el local Ramiro El niño malo Escobar se medirá con Federico Peñarrieta de Salta.

En el restante, Elio Sandoval de Roca hará su debut profesional a cuatro rounds ante Marcos Carabajal (La Pampa). La velada se completará con nueve combates amateurs que tendrán como protagonistas a boxeadores de la región.