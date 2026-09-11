La Justicia investiga el patrimonio de Chiqui Tapia y ordena nuevas medidas de prueba

El fiscal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba contra Claudio Chiqui Tapia, según fuentes judiciales. Luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones definió que el Juzgado Federal N.º 4 de Ariel Lijo quedara a cargo de la causa, la Fiscalía solicitó medidas para avanzar en la investigación.

Pollicita avanza contra Chiqui Tapia y pide levantar sus secretos bancario y fiscal

Entre los puntos más importantes del escrito, se encuentra el pedido para que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir su situación económica y saber si hubo un incremento desmedido en su patrimonio.

Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por su función como funcionario público en el CEAMSE, a raíz de una denuncia de Guillermo Tofoni.

Pollicita busca determinar si entre 2016 y la actualidad, el mandamás del fútbol argentino tuvo un incremento patrimonial “apreciable” por sí mismo o mediante otra persona durante su cargo.

En su presentación, Tofoni apuntó que el presidente de la AFA habría tenido un aumento en su patrimonio “injustificado” durante los años que integró la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), entre 2016 y 2025.

Mencionó que en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones de pesos, equivalente en ese entonces a aproximadamente US$ 43.000, lo que consideró un “patrimonio acotado”.

Sin embargo, en 2019 incluyó cuatro propiedades: una casa en San Isidro de 315 m² por un valor de $15 millones, que fue adquirida mediante una “venta de activos”; un departamento en Caballito de 291 m²; una casona en Ingeniero Maschwitz de 280 m² por un valor de $12.000.000; y un terreno de 2.430 m² en Campana por un valor de $10.918.214.

Para 2024, advierte la denuncia, Tapia admitió en sus declaraciones juradas que tendría más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro a valor oficial.

Sin embargo, al año siguiente mostró una liquidez de “cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios al momento de la presentación” e incluyó vehículos y siete propiedades. Entre estas hay dos inmuebles en San Juan con una “doble anomalía”, ya que sus valores fiscales “decrecieron en lugar de actualizarse”, además de que pasaron de ser bienes propios a “integrar el conjunto ganancial”.

Para ese año, Tapia asumió que tenía tres relaciones laborales: al CEAMSE y la AFA se suma su rol como vicepresidente segundo en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con un ingreso total declarado de más de $818 millones anuales, a los que se sumaron otros más de $200 millones adicionales.

Según Tofoni, las declaraciones “son falsas”, ya que sus ingresos no explican el incremento patrimonial de alrededor del 1.000% en ocho años, e incluso acusó que tendría bienes “no declarados”.

Ante este escenario, Pollicita solicitó en primer lugar que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero, como también acceder a todas las declaraciones juradas de Chiqui Tapia durante el período investigado.

Por otro lado, pidió al CEAMSE informes sobre los ingresos que recibió desde su ingreso al organismo hasta la actualidad; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre sus cuentas y operaciones bancarias.

El fiscal indaga además si realizó envíos de dinero o recibió dinero del exterior, y si hizo operaciones con criptoactivos, como también información de sus bienes.

Pollicita exhortó a la Conmebol a entregar informes con los cargos que tuvo Tapia en la entidad junto con los montos y rubros abonados.

NA