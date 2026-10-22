El probable once inicial de River para recibir a Racing en el Monumental

El triunfo en el Mario Alberto Kempes frente a Belgrano trajo tranquilidad en el mundo River. La contundente victoria por 3-0 y las declaraciones del capitán Nicolás Otamendi post partido dejaron más que en claro la situación de Leonardo Ponzio en el banco del conjunto de Núñez.

“River te exige y Ponzio conoce el club”, remarcó el central campeón del mundo con respecto al director técnico en la zona mixta. En tanto, el propio entrenador en conferencia sostuvo que “sabe en el lugar que está y que no le va a hacer daño a River nunca”.

La semana comenzó con tranquilidad y sin el nombre de Ramón Díaz rondando en los pasillos de Núñez. El lunes el plantel tuvo libre después de su arribo desde Córdoba y este martes completaron la primera práctica de la semana. El miércoles hubo un amistoso frente a Ferro que finalizó 1-1 con el tanto de Sebastián Driussi.

La duda de Ponzio para el compromiso del domingo frente a Racing, desde las 19.15 en el Monumental, pasa por si sostiene a Francisco Ortega en el lateral izquierdo o si regresa Marcos Acuña, quien disputó media hora en el amistoso contra el Verdolaga y no sintió molestias.

Por otro lado, Lucas Martínez Quarta no jugará, tras llegar a la quinta tarjeta amarilla con Belgrano y su lugar lo ocuparía Lautaro Rivero, aunque Otamendi pasaría de 2 y el ex Central Córdoba iría de 6 en la zaga.

La última vez que jugó Rivero fue contra Rosario Central en la fecha 3, el 2 de agosto, y lo hizo de lateral izquierdo en lo que fue derrota para el Millonario por un 1-0.

En tanto, Ponzio ratificará las dos variantes que hizo para el triunfo ante Belgrano. La primera, la presencia de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha, quien iba a seguir en ese puesto aún si Fausto Vera no se lesionaba; y la segunda, la apuesta por Lucas Beltrán en el centro del ataque, postergando a Sebastián Driussi al banco de los suplentes.