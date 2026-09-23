Arroyo Carranza: comenzó la instalación del puente que impedirá los cortes por lluvia en Vaca Muerta

Avanzan las fundaciones del nuevo puente sobre el arroyo Carranza en la Ruta Provincial 5, una obra clave para la conectividad de Neuquén y la logística de Vaca Muerta.

La obra para construir un puente sobre el arroyo Carranza de Neuquén, en la Ruta Provincial 5, ingresó a una nueva etapa con el hormigonado de los pilotes. La confirmación la dio el gobernador Rolando Figueroa durante el balance de los 1000 días de gestión, 1000 razones, 1000 obras ayer en la Casa de Gobierno.

El hormigonado de esta obra sobre el arroyo Carranza es una de las transformaciones planificadas dentro del Plan Vial provincial. Actualmente las tareas se centran en el hormigonado de los pilotes, la demolición del badén Norte y la ejecución de terraplenes y las excavaciones necesarias para realizar las alcantarillas del badén Sur.

Adiós a las crecidas

Atravesar la Ruta 5 en días de tormenta era un desafío y como solución al problema, la Provincia usó $9.197 millones de pesos en este proyecto ejecutado por la UTE Servipet – Coarco.

La obra reemplazará el viejo paso por una calzada elevada sobre el badén norte, asentada por dos alcantarillas en el badén Sur. El resultado apunta a destrabar el tránsito, generar mayor seguridad para las familias de las cuencas y otorgar mayor fluidez para los insumos pesado del desarrollo no convencional.

La voz de Rolando Figueroa: reordenar el mapa productivo

Al momento de repasar el impacto de la obra pública en el desarrollo neuquino, el gobernador hizo hincapié en la agilidad de los trabajos sobre la ruta: «Pavimentamos la Ruta 5 en el norte, estamos haciendo el puente sobre el arroyo Carranza, que ya estamos colocando los 18 pilotes, una obra muy solicitada por la gente de Rincón de los Sauces«.

Además, enmarcó este avance dentro de una estrategia más amplia orientada a descomprimir las arterias viales afectadas por el tráfico vehicular: «Acá estamos realizando distintos trabajos en función de Vaca Muerta, puntualmente. Fíjense acá cuál el problema que todo teníamos: Añelo, todas las rutas conducían hacia Añelo. Entonces, comenzamos a limpiar el tránsito hacia esta localidad«.

Figueroa también resaltó el esquema de financiamiento alcanzado y las tareas que se realizan en las zonas conectadas a esta obra: «Cambia el mapa de distribución de la Ruta 7, la estamos iniciando rápidamente, como asimismo, desde Añelo hasta Punta Carranza, que vamos a iniciarlo con fondos propios. Esto cambia el mapa de Vaca Muerta, sin lugar a dudas. Y ese el primer contrato que se firmó contrato que se firmó con la industria».

Cómo seguirán los trabajos en el terreno

Una vez que esté finalizado el trabajo de los 18 pilotes, se avanzará con el colocado de más de 1800 metros cúbicos de hormigón armado para los cabezales que sostendrán la estructura.

Luego, se seguirá con la demolición del badén Norte, la ejecución de terraplenes y las excavaciones para las fundaciones de las alcantarillas del badén Sur.

De acuerdo con el cronograma vigente, la finalización de la obra está prevista para junio de 2028.