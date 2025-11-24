Federal A: un hincha entró a la cancha a pegarle a un árbitro, pero fue detenido por la policía

El futbol argentino vivió un nuevo hecho de violencia. Esta vez sucedió en el Federal A, en el choque entre Douglas Haig y Atlético Rafaela. El partido, correspondiente a las semifinales, se disputó en Pergamino y fue triunfo del equipo santafesino por 2-1. La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio de la Crema.

Pero el resultado pasó a segundo plano. Cuando solo quedaba un minuto para el final del encuentro, un hincha del local ingresó al terreno de juego e intentó agredir al árbitro Fernando Rekers. El referi lo vio y corrió del lugar. Cinco policías lo pudieron frenar y evitaron que la situación pasara a mayores. Ante este inesperada hecho, el juez dialogó con la terna arbitral y decidieron dar por finalizado el encuentro.

Durante el transcurso del partido, hubo cánticos e insultos contra Claudio Tapia, presidente de AFA. La designación de Rekers no fue bien tomada por el Fogonero, ya que se trata de un referí que ha estado involucrado en diversas polémicas en la categoría.

Por la otra semifinal, 9 de Julio de Rafaela venció como local 2-1 a San Martín de Formosa. Ambas llaves se definirán la próxima semana. Uno de estos cuatro clubes obtendrá el ascenso a la Primera Nacional. Ciudad de Bolívar ya sacó pasaje a la categoría hace algunas semanas.