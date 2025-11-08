Franco Colapinto habló tras el abandono en Brasil y puso en duda su presencia en la Qualy: «Hay bastante daño»

Franco Colapinto chocó y abandonó en la Sprint del Gran Premio de Brasil. El argentino pisó un piano mojado en la curva 3, se fue contra el muro y se debió retirar de la carrera. No fue el comienzo esperado de sábado, pero tendrá revancha en la clasificación que determinará el orden de salida para este domingo.

Con este choque vuelven los fantasmas de 2024. El año pasado, en este mismo circuito, el argentino también debió abandonar, en este caso en la carrera del domingo, por un golpe contra el muro con el monoplaza de Williams. En esa ocasión, también hubo lluvia y a lo largo de la sesión hubo cinco abandonos.

Franco Colapinto habló tras el abandono en Brasil: «Una pena»

Tras el accidente, Colapinto charló con la prensa apenas unos minutos más tarde del choque. Con una lógica frustración, el argentino se sinceró luego del abandono: «Una pena la verdad, aún no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdimos mucho grip».

Después, el argentino se refirió al estado de su monoplaza, que se vio visiblemente afectado tras el impacto: «Hay que tratar de entender y ojalá que puedan arreglar el auto. Creo que hay bastante daño«. Vale aclarar que si Alpine no llega a reparar el A525 para la Qualy de esta tarde, Colapinto deberá largar desde el último lugar.

Para cerrar, habló sobre las cosas que él y el equipo deben mejorar: «Tengo que intentar volver más fuerte, fue complicado, creo que varios autos se fueron ahí. Fue un poco raro el grip de una vuelta a la otra peor bueno, hay que trabajar para la próxima«.

Horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil

Sábado 8 de noviembre:

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre: