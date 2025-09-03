Franco Colapinto no participará en la FP1 de Monza: por qué Alpine cedió su lugar a Paul Aron

Franco Colapinto atraviesa un buen momento en la Fórmula 1. El último fin de semana el piloto argentino tuvo una gran actuación en Países Bajos, sin embargo, Alpine decidió que no sea parte de la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, en Monza.

La escudería francesa decidió que Paul Aron sea quien se suba al auto el viernes, en cumplimiento de la normativa que obliga a los equipos a darle rodaje a los pilotos debutantes. Desde 2025, cada escudería deberá garantizar cuatro prácticas libres al año para novatos, dos por cada auto titular. Hasta 2024, el requisito era la mitad.

El cambio llega en un contexto particular porque Colapinto había recibido críticas del director deportivo Flavio Briatore en la previa del GP de Zandvoort, aunque luego el italiano reconoció que el argentino mostró su mejor versión desde que llegó a la categoría. “Fue su mejor desempeño desde que se subió al auto”, admitió tras la carrera.

Aun así, su futuro más allá de 2025 sigue abierto. El pilarense tiene asegurada su butaca hasta fin de temporada, pero Alpine no confirmó quién ocupará el asiento en 2026. Allí aparece justamente Aron en la puja por la butaca.

El estonio, rival de Colapinto en la Fórmula 2, ya tuvo rodaje en prácticas libres con Sauber en Gran Bretaña y Hungría, y dejó en claro sus intenciones. «Quiero conseguir un asiento a tiempo completo, y lo quiero a más tardar el próximo año.»

Cuando les tocó competir mano a mano este año, en la fp1 de Silverstone, con Colapinto en Alpine y Aron en Sauber, el argentino se ubicó 16° y el europeo quedó 17°.