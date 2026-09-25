Se reveló la camiseta especial que utilizará Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

Este viernes, la Selección Argentina oficializó la camiseta que utilizará Lionel Messi en su último partido con la Albiceleste. A través de sus redes sociales, se anunció la edición especial que usarán los dirigidos por Scaloni en el duelo del próximo 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

La principal novedad es el protagonismo del Sol de Mayo que pasa a ser la figura central. Se expande desde el centro hacia los costados y continúa en la espalda. También lleva el logo distintivo de Messi en el sector derecho en lugar del de Adidas.

La remera tiene dos grandes franjas verticales de color celeste y una blanca en el medio. Incluso hay detalles importantes en dorado en el nombre y el número. Cabe destacar que este diseño no tendrá repetición y será utilizado únicamente durante esta noche.

La última camiseta de Leo en la Selección Argentina.

Además, habrá otros artículos edición especial para esta cita: shorts, medias, la campera de salida al campo, una camiseta de calentamiento prematch y una camiseta de arquero en color verde.

La edición especial de la camiseta precalentamiento.

La Pulga solo dirá presente en el último compromiso de la gira de la Selección Argentina. De esta forma, se unirá unos días antes a la concentración en Ezeiza, junto a Nicolás Otamendi, retirado de la Albiceleste pero que también tendrá su despedida, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Este martes, Scaloni y los convocados iniciaron los entrenamientos de cara al primer partido, que será el próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba ante Bolivia. Luego, jugará el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y cerrará con el ya mencionado Benín. Los últimos dos encuentros se jugarán en el Monumental.

¿Cómo comprarla y cuánto sale?

La camiseta edición especial ya se encuentra disponible a la venta y podés adquirirla en las tiendas oficiales de Adidas y la Selección Argentina.