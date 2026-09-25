Complemento Leche ANSES octubre 2026: quiénes cobran $59.063 y cuál es el total por hijo

A partir del ajuste mensual atado a la inflación de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el subsidio del Complemento Leche del Plan 1000 Días ascenderá a $59.063 por menor durante octubre 2026.

A diferencia de otros programas nutricionales que permanecen fijos, este beneficio cuenta con movilidad periódica obligatoria y se acredita de forma directa en las cuentas de las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años y de la Asignación por Embarazo (AUE), conformando un piso de ingresos que, al articularse con la Tarjeta Alimentar, superará los $256.000 en mano por cada hogar con un solo hijo pequeño.

ANSES: montos Complemento Leche y Asignación Universal por Hijo en octubre 2026

El esquema de liquidación de ANSES, para la primera infancia, integra tres componentes económicos directos que impactan en la cuenta bancaria de las familias:

Nuevo valor del Complemento Leche : sube a $59.063 por hijo de hasta 3 años o embarazo en curso, en el marco de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia .

: sube a $59.063 por hijo de hasta 3 años o embarazo en curso, en el marco de la Ley 27.611 de durante el . AUH por menor con movilidad del 1,66% : el haber bruto mensual asciende a $156.588. Cuando rige la retención del 20% ($31.317,60), el cobro directo en mano es de $125.270,40. En tanto, para hijos con discapacidad el bruto pasa a $509.863 ($407.890,40 directos y $101.972,60 retenidos).

: el haber bruto mensual asciende a $156.588. Cuando rige la retención del 20% ($31.317,60), el cobro directo en mano es de $125.270,40. En tanto, para hijos con discapacidad el bruto pasa a $509.863 ($407.890,40 directos y $101.972,60 retenidos). Cobro al 100% de la AUH sin retención : los menores de hasta 5 años cuyos controles pediátricos y esquema de vacunación obligatoria estén convalidados en el Programa Sumar , mediante el cruce digital de datos con el Ministerio de Salud , perciben la asignación íntegra de $156.588 sin deducciones preventivas.

: los menores de hasta 5 años cuyos controles pediátricos y esquema de vacunación obligatoria estén convalidados en el , mediante el cruce digital de datos con el , perciben la asignación íntegra de $156.588 sin deducciones preventivas. Tarjeta Alimentar de Capital Humano: se mantiene invariable en $72.250 (un menor), $113.299 (dos menores) y $149.425 (tres o más menores a cargo).

Cuánto se cobra en total por un hijo de hasta 3 años en octubre 2026

Concepto de cobro Con retención del 20% Sin retención (100% directo) AUH mensual $125.270,40 $156.588,00 Complemento Leche (Plan 1000 Días) $59.063,00 $59.063,00 Tarjeta Alimentar (1 hijo) $72.250,00 $72.250,00 Total de bolsillo en octubre $256.583,40 $287.901,00

Cruces de datos entre ANSES y Capital Humano: cómo se activa el cobro automático

La adjudicación de estos adicionales no demanda traslados a dependencias estatales ni turnos previos: