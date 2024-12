Franco Colapinto debió abandonar en Abu Dhabi y finalizó su temporada en la Fórmula 1

Franco Colapinto corrió la última carrera del año en la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina por el Gran Premio de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes donde debió abandonar a mitad de la prueba.

El argentino terminó 19° en la clasificación de ayer, pero largó desde la 20° posición ya que había sido sancionado con cinco lugares en la grilla por un cambio en la caja de cambios.

Colapinto pudo ganar dos lugares rápidos tras la primera vuelta y se ubica 18°. Oscar Piastri se tocó con Max Verstappen y quedó rezagado. El campeón se puso acomodar y solo bajó hasta el 11°. Además, abandonó Checo Pérez.

Piastri lo tocó de atrás en el intento por recuperar y el argentino tuvo que entrar a boxes por una pinchadura. Eso lo devolvió al 19° lugar.

El piloto de Williams no se pudo recuperar, el auto perdió velocidad y el equipo decidió el abandono en la 28° vuelta de la 58 que se corren.

Esta fue la novena carrera de Colapinto en la categoría. En las primeras cinco no bajó del 12° puesto, aunque las últimas fueron más accidentadas y le costó mucho acercarse a la zona de puntos.

It’s been a journey of ups and downs. But, we made memories to cherish for a lifetime.



For the final time this season, ¡Vamos! Franco. pic.twitter.com/lfW5Gaj70s